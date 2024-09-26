"Хапай мішки, вокзал рушає": чому Путін знову погрожує світові ядерною зброєю

Росія зараз грає у те, що називається рефлексивним управлінням

Заява російського президента Володимира Путіна про необхідність внести низку уточнень до ядерної доктрини РФ щодо умов застосування, не робить Україну ближче до ядерної війни. Нині Росія, мабуть, не має можливостей будь-якого застосування ЯЗ.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, показовим у цьому випадку є те, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що указ буде оприлюднений у міру готовності.

— Тобто це здійснюється за принципом "Хапай мішки, вокзал рушає" (так описують ситуацію, в якій хтось квапить когось, чинить психологічний тиск, змушуючи прийняти рішення якнайшвидше, — Ред.) і Росія використовує ядерний шантаж вже не вперше. І зрозуміло, що не останнє, бо вона грає на тих, я б сказав, недоліках і тих рудиментах західного суспільства, яке існує після Холодної війни.

На думку співрозмовника, Україна не стала ближчою до ядерної війни після слів Путіна. Основна причина полягає в тому, що Росія, ймовірно, зовсім не має можливостей використовувати ядерку на сьогоднішній момент. Але водночас це елемент такого страху, на який не реагувати неможливо.

— І це справді серйозна проблема. Я думаю, що Росія у цьому випадку грає у те, що називається рефлексивним управлінням. Тобто вона знає слабкі сторони західного суспільства. І це використовує у своїх інтересах для того, щоб створювати для західного суспільства відповідну напругу. Тут постає питання, як Захід може знехтувати новими червоними лініями від Путіна, постачати Україні нову зброю чи ні. Я думаю, що на цей момент таке питання не стоїть.

Євген Магда вважає, Захід все ж таки буде стриманим і спробує уникати ескалації. Але, наприклад, успішна операція українських сил у Курській області може стати тригером для західного світу. І поступово Захід змінюватиметься.

Візит Володимира Зеленського до США

Директор Інституту світової політики вважає прикрим той факт, що Офіс президента не прорахував того, що для Дональда Трампа на фініші президентської кампанії будь-які компромісні рішення є неприпустимим.

— Тому ідея представити план Володимира Зеленського Трампу, Гарріс та Байдену виявилася провальною. І, відповідно, Трамп буде це використовувати, щоб звинувачувати Зеленського у підіграванні демократам, а оскільки республіканці мають більшість у Палаті представників, то вони там теж порушуватимуть це питання. І давайте не забувати, що 5 листопада обиратимуть не лише президента, а й Палату представників.

Так, Магда вважає, що це серйозний чинник, який має бути відповідним чином оцінений.

— У Палаті представників домінують республіканці, тож лист Майка Джонсона, спікера Палати представників із вимогою про звільнення Оксани Маркарової, це як у шахах вилка. Якщо Україна не звільняє свого посла, то виходить, демонструє впевненість у власній правоті. Якщо звільняє, то демонструє, що припустилася помилки. Ось той момент, коли більшого політичного досвіду він, на жаль, грає на користь республіканців, а не України. І в цій ситуації досить складно очікувати, що демократи якимись діями компенсуватимуть наступальні маневри республіканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вже відреагували на новий ядерний шантаж Путіна. У Кремля, крім ЯЗ, більше немає інших інструментів залякування світу.