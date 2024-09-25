Офіцер ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, чому зараз росіяни можуть поводитися настільки нахабно

Зміни в російську "ядерну доктрину" — це чистої води черговий шантаж, який русаки можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу.

Росія продовжує погрожувати, і вважає, що має на це право саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись би диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем все нахабніше.

Не думаю, що вони реально мають на меті найближчим часом використати ядерну зброю проти України. Ці заяви зробили перед зустріччю, де будуть вирішувати можливість використання далекобійної зброї — аби вплинути на це рішення не в нашу користь.

А у рашки і без ядєрки достатньо озброєння аби знищити нашу енергетику та інфраструктуру.

Джерело: пост Жоріна в Telegram