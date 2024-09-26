"Хватай мешки, вокзал отходит": почему Путин снова грозит миру ядерным оружием

Россия сейчас играет в то, что называется рефлексивным управлением

Заявление российского президента Владимира Путина о необходимости внести ряд уточнений в ядерную доктрину РФ в части условий применения, не делает Украину ближе к ядерной войне. В настоящее время Россия, вероятно, не имеет возможностей для какого-либо применения ЯО.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, показательным в этом случае является то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указ будет обнародован по мере готовности.

— То есть это осуществляется по принципу "Хватай мешки, вокзал отходит" (так описывают ситуацию, в которой кто-то торопит кого-либо, оказывает психологическое давление, заставляя принять решение как можно быстрее, — Ред.) и Россия использует ядерный шантаж уже не впервые. И понятно, что не в последнее, потому что она играет на тех, я бы сказал, недостатках и тех рудиментах западного общества, которое существует после Холодной войны.

По мнению собеседника, Украина не стала ближе к ядерной войне после слов Путина. Основная причина заключается в том, что Россия вероятно и вовсе не имеет возможностей использовать ядерку на сегодняшний момент. Но в то же время это элемент такого устрашения, на который не реагировать невозможно.

— И это действительно серьезная проблема. Я думаю, что Россия в этом случае играет в то, что называется рефлексивным управлением. То есть, она знает слабые стороны для западного общества. И это использует в своих интересах для того, чтобы создавать для западного общества соответствующее напряжение. Здесь возникает вопрос, как Запад может пренебречь новыми красными линиями от Путина, поставлять Украине новое оружие или нет. Я думаю, что на данный момент так вопрос не стоит.

Евгений Магда считает, Запад все же будет сдержанным и попытается избегать эскалации. Но, например, успешная операция украинских сил в Курской области может стать триггером для западного мира. И постепенно Запад будет меняться.

Визит Владимира Зеленского в США

Директор Института мировой политики считает досадным тот факт, что Офис президента не просчитал того, что для Дональда Трампа на финише президентской кампании какие-либо компромиссные решения недопустимы.

— Поэтому идея представить план Владимира Зеленского Трампу, Харрис и Байдену, оказалась провальной. И, соответственно, Трамп будет это использовать, чтобы обвинять Зеленского в подыгрывании демократам, а поскольку у республиканцев большинство в Палате представителей, то они будут там тоже поднимать этот вопрос. И давайте не забывать, что 5 ноября будут выбирать не только президента, но и Палату представителей.

Так, Магда считает, что это серьезный фактор, который должен быть соответствующим образом оценен.

— В Палате представителей доминируют республиканцы, поэтому письмо Майка Джонсона, спикера Палаты представителей с требованием об увольнении Оксаны Маркаровой, это как в шахматах вилка. Если Украина не освобождает своего посла, то выходит, демонстрирует уверенность в собственной правоте. Если освобождает, то демонстрирует, что допустила ошибку. Вот тот момент, когда больший политический опыт он, к сожалению, играет в пользу республиканцев, а не Украины. И в этой ситуации достаточно сложно ожидать, что демократы будут какими-то действиями компенсировать наступательные маневры республиканцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уже отреагировали на новый ядерный шантаж Путина. У Кремля кроме ЯО больше нет других инструментов запугивания мира.