"У них більше немає нічого": в Україні вже відреагували на новий ядерний шантаж Путіна

У Володимира Путіна більше нічого не залишилося, окрім як лякати світ ядерною загрозою

Російський президент Володимир Путін збирається внести зміни до ядерної доктрини РФ — Кремль може атакувати ядерною зброєю у разі "прояву агресії" з боку неядерної країни. Тим самим Путін натякає на ймовірні удари по Україні. Однак це може бути черговий шантаж із боку Росії.

Про це написав на своїй сторінці у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що Кремль, крім ядерного шантажу, більше не має інших інструментів залякування світу.

"Ці інструменти не спрацюють", — заявив Єрмак. Аналогічної думки є радник Єрмака Михайло Подоляк, а також керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що Росія намагається використати свій останній аргумент — "аргумент боягузливих людей".

"Вони не розуміють, як зупинити те, що продовжуватиметься в цій війні. А що продовжуватиметься — ми бачимо на прикладі Курської операції, а також на прикладі далекобійних ударів українською продукцією по російській території", — заявив радник глави Офісу президента України.

Водночас Андрій Коваленко написав у Telegram, що ядерний шантаж Путіна — це "страх перед українською зброєю, яка позбавляє Росію стратегічних складів озброєнь".

"Це страшилка від страху, нічого більше", — зазначив Коваленко. Він додав, що за планом Путіна оновленню доктрини ядерного стримування мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат", проте "щось пішло не так".

Раніше "Телеграф" писав, що якби Росія застосувала по Україні ядерну зброю, США готові були б відповісти на це.