Журналіст, народний депутат України 8-го скликання про ядерні погрози Путіна

Путін заявив: іще трошки і буде ядерний удар. Що це означає:

1. В Росії прискорюють процес переговорів.

2. Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.

3. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готові на самостійну гру.

4. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі і повністю обнулити візит Зеленського в США і навʼязати свій порядок денний для України

5. Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, штати б програли ще тоді.

Головне. Свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.

Джерело: пост Денисенка у Facebook.