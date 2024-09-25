Іще трошки і буде ядерний удар? Що означає заява Путіна - Вадим Денисенко
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Журналіст, народний депутат України 8-го скликання про ядерні погрози Путіна
Путін заявив: іще трошки і буде ядерний удар. Що це означає:
1. В Росії прискорюють процес переговорів.
2. Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.
3. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готові на самостійну гру.
4. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі і повністю обнулити візит Зеленського в США і навʼязати свій порядок денний для України
5. Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, штати б програли ще тоді.
Головне. Свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.
Джерело: пост Денисенка у Facebook.
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