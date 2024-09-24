Бомбити реактори не обов’язково: як Росія може спричинити ядерну катастрофу в Україні

Експерт розповів, куди можуть цілитися росіяни

Росії не обов’язково бити по реакторам українських АЕС, щоб викликати ядерний інцидент. Для цього їй достатньо завдати ударів по підстанціях.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у розмові з "РБК-Україна". За його словами, у цьому випадку станція переходить у позаштатний режим роботи, з яким дуже складно впоратися оператору.

За його словами, повторення Чорнобильської катастрофи у такому разі стає реальним сценарієм.

"На Чорнобильській станції теж не було ядерного вибуху, але наслідки ми всі знаємо… Це можливо. Я не кажу, що це буде на 100%, але така ймовірність є і для цього вони, росіяни, завдають удари у найвразливіші точки", — сказав Омельченко.

Він додав, що немає жодного сенсу завдавати ударів по реактору чи розподільним пунктам. Однак удари по підстанціях оператора системи передачі можуть призвести до тяжких наслідків.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни готуються бити по розподільчих пристроях на атомних електростанціях та підстанціях передачі. За його словами, наслідки такої атаки можуть бути непередбачуваними для всього світу.

Експерт з енергетики Сергій Дяченко після цього розповів, що якщо такі атаки відбудуться, то світло у будинках українців узимку буде близько 4-5 години на добу.