Ядерному удару бути? Військовий експерт зробив жахливий прогноз (відео)

Росія розширила список випадків, за яких може застосувати ядерну зброю

Якщо Україна почне активно застосовувати засоби далекого вогневого ураження, то логістика росіян впаде, і ситуація зміниться на користь ЗСУ. Тому Путін змінив військову доктрину РФ.

Про те, як слід трактувати внесені редагування, розповів військовий експерт Олег Жданов. Подробиці він озвучив у прямому ефірі "Дніпро ТБ".

Раніше там було сказано, що захищати територіальну цілісність Росії потрібно у будь-який спосіб. Аж до застосування ядерної зброї. Наразі внесено деякі уточнення.

"Настав час боятись ядерної зброї.Зараз вони чітко прописали, що неядерна держава, це читайте як Україна, за підтримки ядерної держави, це читайте, наприклад, Великобританія чи Франція ", — пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що у Кремлі дуже бояться, що Київ почне вогневий вплив західним озброєнням на далекі відстані.

Ще Росія залишила за собою право застосувати ядерну зброю у разі достовірного підтвердження про пуск у свій бік засобів повітряно-космічного нападу. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати.

"Я не думаю, що на сьогоднішній день Путін готовий бомбардувати атомні станції, тому що буде звинувачений у розпакуванні ядерної зброї в будь-якому вигляді", — висловив свою думку Жданов.

Раніше "Телеграф" розповів, як в Україні відреагували новий ядерний шантаж Путіна.