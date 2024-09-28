Покарати не так просто? Чому підлітки палять автівки військових і що їм за це буде

Спецслужби РФ вербують українських дітей

Україна зіткнулася з новою загрозою внутрішній безпеці: систематичними підпалами автомобілів військовослужбовців Сил оборони. Чверть з останніх 200 таких злочинів скоїли підлітки, про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості.

Спецслужби РФ, за даними слідчих, вербують дітей від 13 років, обіцяючи їм грошові винагороди за підпали. Так, в Одесі викрили групу з 4-х юнаків, які підпалили 2 авто військовослужбовців та планували підпалити ще одне. Днями схожі випадки фіксувалися також у Києві та Дніпрі.

"Телеграф" вирішив розібратися у ситуації та з'ясувати, які юридичні наслідки можуть чекати на підлітків, що піддалися на спокусу легких грошей та стали інструментом у руках ворога.

Як підлітки стають легкою здобиччю для росіян

Російські спецслужби давно і систематично працюють над вербуванням українців для реалізації своїх планів. Саме підлітки ведуться на такі хитрощі найлегше.

Джерелом комунікації у цьому випадку традиційно залишається Telegram. Небезпеку можуть приховувати здавалося б невинні групи для пошуку роботи, новинні канали чи навіть розважальні спільноти. Російські агенти вміло маскуються під звичайних користувачів, поступово втираючись у довіру до молоді. Вони можуть місяцями вести невинні розмови, перш ніж зробити свою пропозицію.

Спроба російських спецслужб залучити неповнолітнього українця до антидержавної діяльності

Наприклад, росіяни можуть попросити надати фотографії чи опис того, що відбувається навколо, прикриваючись проведенням соціологічних досліджень або збором інформації для написання новин.

Згодом запити стають серйознішими. Саме так одному з молодиків запропонували гроші в обмін на знищення автомобілів українських військових.

Безпосередня пропопизія підпалити авто органу військового управління України

Російські спецслужби використовують цілий арсенал методів для залучення підлітків. Серед них обіцянки легких грошей, маніпуляції на почуттях справедливості чи помсти. Змусити до подальшої співпраці може й отримання компрометуючих матеріалів про підлітків.

Від виховних заходів до ув'язнення

Ті, хто зважився діяти на користь ворога, зрештою відповідатимуть перед українським законом. Законодавство України передбачає різні міри покарання залежно від віку та обставин злочину.

— До підлітків зазвичай застосовують 1 частину Статті 114 Кримінального кодексу, яка стосується перешкоджання діяльності Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період. Однак її інтерпретація та застосування залежать від багатьох факторів, – говорить "Телеграфу" юрист з кримінального права ЮК "Правова Позиція".

Для повнолітніх покарання за цією статтею може сягати 8 років позбавлення волі, а у випадку тяжких наслідків або загибелі людини — до 15 років. Щодо підлітків 14-17 років, ситуація складніша, адже відповідальність розподіляється між ними та їхніми батьками.

При цьому система правосуддя для неповнолітніх в Україні орієнтована більше на реабілітацію, ніж на покарання.

— Підліткам може загрожувати позбавлення волі, але вони не потрапляють до звичайних в'язниць. Для них існують спеціальні установи, де основний фокус – на перевихованні та соціальній адаптації, – пояснює юрист.

Теоретично дітей можуть відокремити від батьків і відправити у так звану виховну колонію. Особливістю цих установ є чітко регламентований розпорядок дня, привчання дітей до праці, гігієни, зарядки, дотримання графіку та інших позитивних життєвих навичок.

Зараз в Україні функціонує тільки один такий заклад, розташований в Кременчуці, Полтавської області.

Роль батьків

Як говорить юрист журналістам "Телеграфу", якщо злочин особа вчинила одноразово — ймовірніше це закінчиться штрафом для батьків. Його сума визначається індивідуально в судовому порядку.

У разі повторного злочину, підлітка можуть взяти на профілактичний облік. Наприклад, ще у 2021 році на обліку перебувало 1800 дітей, а понад 100 з них утримувалися під вартою в очікуванні вироку.

Батьки опиняються у складній ситуації. З одного боку, вони можуть нести часткову відповідальність за дії своїх дітей, аж до позбавлення їх батьківських прав. З іншого – часто саме вони першими шукають юридичної допомоги.

— До нашої компанії звертаються як військові, так і батьки підлітків. Юристи зараз працюють над кількома справами щодо підпалів військових автомобілів, – ділиться з "Телеграфом" юрист з кримінального права ЮК "Правова Позиція".

Вік є пом'якшувальними обставинами

— Кожен випадок — це окрема історія, – зазначає юридичний консультант. За його словами, підлітки можуть бути визнані як злочинцями, так і жертвами.

Фото Національна поліція України

Дійсно, межа тут часто розмита. З одного боку, підпал військового майна – це серйозний злочин. З іншого – ми маємо справу з неповнолітніми, які могли стати об'єктом витончених маніпуляцій.

— Якщо буде доведено факт примусу чи маніпуляції, наприклад, через листування в месенджерах, статус підлітка може змінитися з обвинуваченого на потерпілого, – пояснює юрист.

У коментарі "Телеграфу" представники пресслужби Національної поліції Києва зазначили, що робота з протидії таким злочинам так чи інакше ведеться активно. Злочинців зазвичай не так складно знайти, тому це роблять швидко, але публічні заяви можуть відкладатися через необхідність проведення слідчих та розшукових дій. В цілому ситуація знаходиться під контролем.

Громадянам радять бути пильними та інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, які фіксують на камеру військові авто або демонструють нехарактерну поведінку поблизу них.