В Одесі затримали молодиків, які підпалювали авто військових: вони діяли під цікавим прикриттям (відео)

Затриманим загрожує до 8 років тюрми

В Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України. У результаті спецоперації співробітники СБУ спільно з Національною поліцією в різних частинах міста майже одночасно затримали всіх учасників ворожого осередку.

Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. За даними слідства, в поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої "резюме".

В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Всі затримані мали спільного куратора з ФСБ. За даними СБУ, фігуранти під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.

Працюючи під "прикриттям" кур’єрської доставки, вони на скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Після цього вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для погодження. А коли отримували від нього команду, вночі прибували до військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Молодики фільмували загоряння авто для звітності перед куратором з ФСБ. Окупанти планували використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Правоохоронцям вдалося затримали фігурантів "по гарячих слідах". У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, в Одесі та інших містах України триває низка підпалів автомобілів військовослужбовців. Через це військові почали маркувати свої автомобілі написами "Доброго вечора, я не з ТЦК".