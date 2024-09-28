Наказать не так-то просто? Почему подростки поджигают автомобили военных и что им за это будет

Спецслужбы РФ вербуют украинских детей

Украина столкнулась с новой угрозой внутренней безопасности: систематическими поджогами автомобилей военнослужащих Сил обороны. Четверть из последних 200 таких преступлений совершили подростки, об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединенные ради справедливости".

Спецслужбы РФ, по данным следователей, вербуют детей от 13 лет, обещая им денежные вознаграждения за поджоги. Так, в Одессе разоблачили группу из 4-х юношей, которые подожгли 2 автомобиля военнослужащих и планировали поджечь еще одно. На днях схожие случаи фиксировались также в Киеве и Днепре.

"Телеграф" решил разобраться в ситуации и выяснить, какие юридические последствия могут ожидать подростков, подвергшихся искушению легких денег и ставших инструментом в руках врага.

Как подростки становятся легкой добычей для россиян

Российские спецслужбы давно и систематически работают над вербовкой украинцев для реализации своих планов. Именно подростки ведутся на такие уловки легче всего.

Источником коммуникации в этом случае традиционно остается Telegram. Опасность могут скрывать на первый взгляд невинные группы для поиска работы, новостные каналы или даже развлекательные сообщества. Российские агенты умело маскируются под обычных пользователей, постепенно втираясь в доверие к молодежи. Они могут месяцами вести безобидные разговоры, прежде чем сделать свое предложение.

Попытка российских спецслужб привлечь несовершеннолетнего украинца в антигосударственную деятельность

Например, россияне могут попросить предоставить фотографии или описание происходящего вокруг, прикрываясь проведением социологических исследований или сбором информации для написания новостей.

Впоследствии запросы становятся более серьезными. Именно так одному из молодых людей предложили деньги в обмен на уничтожение автомобилей украинских военных.

Непосредственное предложение поджечь авто органу военного управления Украины

Российские спецслужбы используют целый арсенал методов для привлечения подростков. В их числе обещания легких денег, манипуляции на чувствах справедливости или мести. Вынудить к дальнейшему сотрудничеству может и получение компрометирующих материалов о подростках.

От воспитательных мер до лишения свободы

Те, кто решился действовать в пользу врага, будут в конце концов отвечать перед украинским законом. Законодательство Украины предусматривает разные меры наказания в зависимости от возраста и обстоятельств преступления.

— К подросткам обычно применяют 1 часть статьи 114 Уголовного кодекса, которая касается препятствования деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований в особый период. Однако ее интерпретация и применение зависят от многих факторов, — говорит "Телеграфу" юрист по уголовному праву ЮК "Правовая Позиция".

Для совершеннолетних наказание по этой статье может достигать 8 лет лишения свободы, а в случае тяжелых последствий или гибели человека – до 15 лет. Относительно подростков 14-17 лет ситуация сложнее, ведь ответственность распределяется между ними и их родителями.

При этом система правосудия для несовершеннолетних в Украине больше ориентирована на реабилитацию, чем на наказание.

— Подросткам может грозить лишение свободы, но они не попадают в обычные тюрьмы. Для них существуют специальные учреждения, где основной фокус — на перевоспитании и социальной адаптации, – объясняет юрист.

Теоретически детей могут отделить от родителей и отправить в так называемую воспитательную колонию. Особенностью этих учреждений четко регламентирован распорядок дня, приучение детей к труду, гигиены, зарядки, соблюдение графика и других положительных жизненных навыков.

Сейчас в Украине функционирует только одно такое заведение, расположенное в Кременчуге, Полтавской области.

Роль родителей

Как говорит юрист журналистам "Телеграфа", если преступление лицо совершило однократно — вероятнее всего, это закончится штрафом для родителей. Его сумма определяется индивидуально в судебном порядке.

В случае повторного преступления подростка могут взять на профилактический учет. К примеру, еще в 2021 году на учете состояло 1800 детей, а более 100 из них содержались под стражей в ожидании приговора.

Родители оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, они могут нести частичную ответственность за действия своих детей вплоть до лишения их родительских прав. С другой – часто именно они первыми ищут юридическую помощь.

— В нашу компанию обращаются как военные, так и родители подростков. Юристы сейчас работают над несколькими делами по поджогам военных автомобилей, — делится с "Телеграфом" юрист по уголовному праву ЮК "Правовая Позиция".

Возраст является смягчающим обстоятельством.

— Каждый случай — это отдельная история, — отмечает юридический консультант. По его словам, подростки могут быть признаны как преступниками, так и жертвами.

Фото Национальная полиция Украины

Действительно, граница здесь часто размыта. С одной стороны, поджог военного имущества – это серьезное преступление. С другой – мы имеем дело с несовершеннолетними, которые могли стать объектом изощренных манипуляций.

— Если будет доказан факт принуждения или манипуляции, например из-за переписки в мессенджерах, статус подростка может измениться с обвиняемого на потерпевшего, — объясняет юрист.

В комментарии "Телеграфу" представители пресс-службы Национальной полиции Киева отметили, что работа по противодействию таким преступлениям так или иначе ведется активно. Преступников обычно не так сложно найти, поэтому это делают быстро, но публичные заявления могут откладываться из-за необходимости проведения следственных и розыскных действий. В целом ситуация находится под контролем.

Гражданам советуют быть бдительными и информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах, которые фиксируют на камеру военные авто или демонстрируют нехарактерное поведение вблизи них.