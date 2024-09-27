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Де росіяни просунулись та що відбувається на найзапекліших напрямках фронту: свіжі карти та дані Генштабу

Автор
Тетяна Крутякова
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Автор
Бої на Донеччині
Бої на Донеччині. Фото Колаж "Телеграф"

За добу відбулось понад 70 бойових зіткнень

На Покровському та Курахівському напрямках відбуваються найзапекліші бої. Росіяни мають просування у кількох населених пунктах на Донбасі.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, за 27 вересня відбулося понад 70 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші військові стримують натиск і відбили 15 атак російської армії, чотири з яких тривають й досі.

"На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів, на Краматорському напрямку — три штурмові дії, на Покровському — 19 спроб витіснити Сили оборони", — йдеться у повідомлені.

Водночас, за даними аналітичного порталу DeepState, у росіян є певні успіхи на фронті. Зокрема, зафіксовано просування біля Новогродівки, Миколаївки, Цукуриного, в Маринівці та Нью-Йорку.

Генштаб пише, що продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку, а на Покровському — в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького.

Зауважимо, що офіційно просування російської армії українська сторона не підтверджувала.

"Російські війська не забувають завдавати ударів і по своїй території, так за наявною інформацією, сьогодні окупанти здійснили шість авіаційних ударів по Курській області, залучивши сім авіабомб", — додає Генштаб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що комбат ЗСУ приголомшив заявою про проблеми військових. Вона стосується забезпечення військових підрозділів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна