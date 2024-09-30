"Нехай закриють рота": штурмовичка чітко відповіла українцям, що закликають катувати росіян в КурНР

Хоч як би українці ненавиділи ворога, вони не будуть опускатися до такої жорстокості

На початку Курської операції цивільне суспільство України в коментарях у соцмережах масово ширило дві контрастні думки: що українські військові мають діяти дзеркально стосовно росіян, вбивати, катувати та — зберігати людяність. ЗСУ зберегли людське обличчя.

На цьому наголосила бойова медикиня Олена Риж. Свою позицію військова озвучила "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву". Детальніше на цю тему читайте у матеріалі "Найбільший виклик для українського війська — прийняти можливі перемовини, ми на це не погодимось", — бойова медикиня Олена Риж".

Хоч як би українці ненавиділи ворога, вони не будуть опускатися до такої жорстокості.

"Люди, які дозволяють собі писати військовим: "Відріжте їм голови", по-перше, не мають права давати поради військовим, бо їх про це ніхто не питав, по-друге, якби цим людям випала така нагода, я впевнена, вони б на це не наважилися. Тому нехай закриють свого рота!", — зауважила вона.

На думку Олени Риж, негативу з початком повномасштабного вторгнення стало значно більше. "У нашому суспільстві заведено висловлювати претензії до всього навколо: до влади, ТЦК, до політиків, до чого завгодно. Людям легше звинувачувати в усьому інших і обирати позицію жертви. У всіх нас зараз непросте життя, воно невідворотно змінилось. У людей від поганих новин, втрат зростає напруга. Ті, хто не можуть впоратись із цим, накопичують злість, невдоволення. Ми у війську, скажімо, можемо позбутися цих емоцій на полігоні, чи там же, "на нулі". Через адреналін усе зайве виходить.", — пояснила військова.

Найкращим вирішенням внутрішніх конфліктів є робота з психологом, вважає вона. Але люди бояться зазирати собі в душу, не хочуть бачити недоліки, які потрібно пропрацьовувати. Саме тому, каже Олена, люди йдуть в коментарі й виливають там свою злість.

Раніше "Телеграф" розповів, що росіяни жорстоко стратили ще одного українського полоненого.