"Пусть закроют рот": штурмовичка четко ответила украинцам, призывающим пытать россиян в КурНР

Как бы украинцы ненавидели врага, они не будут опускаться до такой жестокости

В начале Курской операции гражданское общество Украины в комментариях в соцсетях массово распространяли два контрастных мнения: что украинские военные должны действовать зеркально по отношению к россиянам, убивать, пытать и — сохранять человечность. ВСУ сохранили человеческое обличие.

Это подчеркнула боевой медик Елена Рыж. Свою позицию военная озвучила "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" . Детальнее на эту тему читайте в материале "Наибольший вызов для украинской армии — принять возможные переговоры, мы на это не согласимся", — боевой медик Елена Рыж.

Как бы украинцы ненавидели врага, они не будут опускаться до такой жестокости.

"Люди, которые позволяют себе писать военным: "Отрежьте им головы", во-первых, не имеют права давать советы военным, потому что их об этом никто не спрашивал, во-вторых, если бы этим людям представился такой случай, я уверена, они бы на это не решились. Поэтому пусть закроют свой рот!", — заметила она.

По мнению Елены Рыж, негатива с началом полномасштабного вторжения стало гораздо больше. "В нашем обществе принято высказывать претензии ко всему вокруг: к власти, ТЦК, к политикам, к чему угодно. Людям легче обвинять во всем остальных и выбирать позицию жертвы. У всех нас сейчас непростая жизнь, она неотвратимо изменилась. У людей от плохих новостей, потерь растет напряжение. Те, кто не могут справиться с этим, накапливают злобу, недовольство. Мы в войске, скажем, можем избавиться от этих эмоций на полигоне, или там же, на нуле. Из-за адреналина все лишнее выходит", — объяснила военная.

Лучшим разрешением внутренних конфликтов является работа с психологом, считает она. Но люди боятся заглядывать себе в душу, не хотят видеть недостатки, которые нужно прорабатывать. Именно поэтому, говорит Елена, люди идут в комментарии и выливают там свою злобу.

Ранее "Телеграф" рассказал, что россияне жестоко казнили еще одного украинского пленника.