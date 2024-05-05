Катував полонених у Бердянській колонії: у ГУР розповіли деталі ліквідації колаборанта у Бердянську (відео)

За свої злочини колаборант відповів життям

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли деталі ранкової ліквідації колаборанта у Бердянську. За даними розвідників, зрадник був одним із організаторів катівень на окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО. Повідомляється, що загиблим є Євген Ананьєвський. Він працював на окупантів у Бердянській виправній колонії №77 і був одним із організаторів катівень на її території. У них катували українських військовополонених.

Втім, за свій злочин колаборант уже відповів життям. Його підірвали у власному автомобілі Ford Kuga о 9:40 ранку на одній із вулиць міста.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен військовий злочин буде справедлива відплата", — зазначають розвідники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області диверсанти ГУР підірвали дві російські вантажівки. У машинах було близько десяти окупантів. Операцію було проведено на трасі М14 на ділянці між селом Вдале та тимчасово окупованим Мелітополем.