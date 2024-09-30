Вы будете удивлены: что можно было купить на одну монету в СССР

Цены и покупательная способность рубля изменялись в зависимости от периода

Во времена Советского Союза один рубль имел значительную покупательную способность, и при нем можно было приобрести разнообразные товары и услуги. Цены на продукты были зафиксированы, что дозволяло гражданам планировать свои издержки на долгий период.

"Телеграф" расскажет на примерах, что можно было купить за один рубль в разные периоды существования СССР. Эта сумма касается разных сфер жизни.

Продукты питания:

Батон хлеба – около 20 копеек, то есть за один рубль можно было купить 5 батонов.

– около 20 копеек, то есть за один рубль можно было купить 5 батонов. Молоко – 1 литр стоил около 28 копеек, то есть можно было купить примерно 3 литра.

– 1 литр стоил около 28 копеек, то есть можно было купить примерно 3 литра. Килограмм картофеля – цена варьировалась в пределах 10–15 копеек, поэтому за рубль можно было приобрести 6–7 кг.

– цена варьировалась в пределах 10–15 копеек, поэтому за рубль можно было приобрести 6–7 кг. Мороженое – в зависимости от вида стоило от 10 до 20 копеек, то есть на рубль можно было купить 5-10 порций мороженого.

Транспорт:

Билет на трамвай или троллейбус – около 5 копеек, что позволяло совершить 20 поездок.

– около 5 копеек, что позволяло совершить 20 поездок. Проезд в метро – обычно стоил 5-10 копеек.

Кинотеатр:

Билет в кино – в зависимости от города и времени мог стоить от 25 до 50 копеек, поэтому на один рубль можно было посетить кино дважды или трижды.

Жизненно необходимые товары:

Почтовая марка для отправки письма – 4 копейки, то есть за рубль можно было отправить 25 писем.

– 4 копейки, то есть за рубль можно было отправить 25 писем. Тетрадь – стоила примерно 10 копеек, что позволяло купить 10 тетрадей на рубль.

Бытовые товары:

Спички – одна коробка стоила меньше копейки, поэтому за рубль можно было купить огромное количество коробок спичек.

– одна коробка стоила меньше копейки, поэтому за рубль можно было купить огромное количество коробок спичек. Соль – 10 копеек за килограмм, то есть 10 кг за рубль.

Коммунальные услуги:

За один рубль можно было оплатить часть коммунальных услуг, например, месячную абонплату за телефон, стоивший около 2-3 рублей.

Важно помнить, что цены и способность рубля изменялись в зависимости от периода СССР, региона и экономических условий. Однако даже один рубль позволял купить многие основные товары и услуги, что обеспечивало базовые потребности граждан.

Ранее "Телеграф" писал, почему развод в СССР был 9 кругами ада.