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Вы будете удивлены: что можно было купить на одну монету в СССР

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua Новость обновлена 30 сентября 2024, 13:03

Цены и покупательная способность рубля изменялись в зависимости от периода

Во времена Советского Союза один рубль имел значительную покупательную способность, и при нем можно было приобрести разнообразные товары и услуги. Цены на продукты были зафиксированы, что дозволяло гражданам планировать свои издержки на долгий период.

"Телеграф" расскажет на примерах, что можно было купить за один рубль в разные периоды существования СССР. Эта сумма касается разных сфер жизни.

Продукты питания:

  • Батон хлеба – около 20 копеек, то есть за один рубль можно было купить 5 батонов.
  • Молоко – 1 литр стоил около 28 копеек, то есть можно было купить примерно 3 литра.
  • Килограмм картофеля – цена варьировалась в пределах 10–15 копеек, поэтому за рубль можно было приобрести 6–7 кг.
  • Мороженое – в зависимости от вида стоило от 10 до 20 копеек, то есть на рубль можно было купить 5-10 порций мороженого.

Транспорт:

  • Билет на трамвай или троллейбус – около 5 копеек, что позволяло совершить 20 поездок.
  • Проезд в метро – обычно стоил 5-10 копеек.

Кинотеатр:

  • Билет в кино – в зависимости от города и времени мог стоить от 25 до 50 копеек, поэтому на один рубль можно было посетить кино дважды или трижды.

Жизненно необходимые товары:

  • Почтовая марка для отправки письма – 4 копейки, то есть за рубль можно было отправить 25 писем.
  • Тетрадь – стоила примерно 10 копеек, что позволяло купить 10 тетрадей на рубль.

Бытовые товары:

  • Спички – одна коробка стоила меньше копейки, поэтому за рубль можно было купить огромное количество коробок спичек.
  • Соль – 10 копеек за килограмм, то есть 10 кг за рубль.

Коммунальные услуги:

  • За один рубль можно было оплатить часть коммунальных услуг, например, месячную абонплату за телефон, стоивший около 2-3 рублей.

Важно помнить, что цены и способность рубля изменялись в зависимости от периода СССР, региона и экономических условий. Однако даже один рубль позволял купить многие основные товары и услуги, что обеспечивало базовые потребности граждан.

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