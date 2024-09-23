Ви навіть не здогадувались: чому в СРСР робити молоко в трикутничках

Бідони та скляні банки відійшли у минуле

У сучасних супермаркетах молоко продають здебільшого у пластикових пляшках чи пакетиках, проте в часи СРСР були популярні трикутнички або так звані пірамідки. Вони замінили з кінця 1950 року майже усю скляну тару для молока.

"Телеграф" розповість, чому так сталось і чи були трикутники з молоком плагіатом західного продукту.

З часів створення СРСР молоко та рідку кисломолочну продукцію реалізовували виключно у скляних пляшках, банках та бідонах. Адже це було економічно вигідно, бо тару використовували повторно. Проте з часом радянська влада вирішила перейти на упаковку у формі трикутничків.

Цьому сприяла популярність компанії "Tetra Pak". Тому влада СРСР вирішила не відступати від трендів і прийняла історичне рішення — офіційно придбати декілька виробничих лінії для створення інноваційної упаковки у вигляді піраміди "Tetra Classic".

Водночас це нове упакування для молока в СРСР було унікальним і не вважалось плагіатом. Вже тоді інженери "Tetra Pak" змогли забезпечити герметичність упаковки.

Усім нам знайома прямокутна упаковка молока з'явилась на світовому ринку на десятиліття пізніше. Тому, ймовірно, якби в СРСР купили технологію пізніше усім відомих трикутничків не було.

Чому на Заході пірамідки так і не з'явились?

На Заході від трикутничків відмовились, адже вони були не дуже практичними — займали більше місця під час транспортування, а це підвищувало собівартість. Наприклад, літр молока у "тетра пак"(пірамідка) займав майже вдвічі більше місця у вантажівці, ніж у "тетра брик" (прямокутник).

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