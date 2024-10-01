Українських дітей зобов'язали вчитися в польських школах: у незгодних хочуть забирати виплати

Перед українськими батьками у Польщі стоїть безліч викликів

З початку вересня українські діти, які одержали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві школи. За порушення закону щодо обов’язкового навчання біженців планують позбавляти грошових виплат.

Це може загрожувати повною втратою цілого покоління українців. Про це заявив нардеп Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук.

"Нові польські освітні правила для українських біженців вимагають навчання дітей у польських школах в обмін на фінансову допомогу. Перед українськими родинами постають виклики інтеграції, ризики асиміляції та втрати зв'язку з Україною. Вражає бездіяльність та незацікавленість української влади у вирішенні проблеми, яка несе ризик втрати цілого покоління українців", — зазначив Княжицький.

Раніше всі українські діти могли вчитися дистанційно в українських школах, однак із ухваленням нових змін до закону про допомогу біженцям ситуація кардинально змінилася. З 1 вересня 2024 року українські діти, які отримали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві школи.

Ця ситуація, на думку Княжицького, є дуже тривожною, оскільки багато хто з біженців заради збереження виплат віддаватиме своїх дітей до польських шкіл і при цьому остаточно втрачатиме зв’язки з Україною.

Він також обурився бездіяльністю української влади, яка практично нічого не робить для того, щоб діти та студенти поверталися з-за кордону.

"Гучні заяви про створення Міністерства повернення українців не знайшли місця у проєкті бюджету на наступний рік. Фінансування на нього не передбачено. Я запропонував проєкт Закону про основи демографічної політики, який передбачає стратегію та інструменти, з допомогою яких можна уникнути демографічної катастрофи. Залишилося тільки ухвалити його у парламенті. І — за роботу", — підкреслив нардеп.

За інформацією порталу Prawo.pl, з початку війни до Польщі прибуло 3 мільйони українських біженців, 43% з яких – це діти до 17 років. За оцінками Міністерства національної освіти, 75 тисяч дітей не відвідують місцеві навчальні заклади. Проте 145 тисяч дітей біженців уже навчаються у польських школах, а 34 тисячі – у дитсадках.

З 1 вересня 2024 року українські діти, які отримали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві школи.

З червня 2025 року українські сім’ї, чиї діти не ходять до польських шкіл будуть позбавлені грошової пільги "800+" (близько 8000 гривень), яка виплачується щомісячної на кожну дитину.

Виняток становитимуть лише випускники, які у 2024/2025 навчальному році закінчують школу. Вони матимуть змогу залишитися на дистанційному навчанні в українській системі освіти.

Введення обов’язкової освіти для українських дітей покликане допомогти біженцям успішно інтегруватися до польського суспільства, наголошують представники Міністерства освіти Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі хочуть позбавити виплат військовозобов’язаних чоловіків. Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що фінансова підтримка військовозобов’язаних чоловіків шкодить не лише обороноздатності, а й економічній стабільності України у цей непростий час.