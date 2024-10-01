Украинских детей обязали учиться в польских школах: у несогласных хотят забирать выплаты

Перед украинскими родителями в Польше стоит множество вызовов

С начала сентября украинские дети, которые получили временную защиту в Польше, будут обязаны посещать местные школы. За нарушение закона об обязательном обучении беженцев планируют лишать денежных выплат.

Это может грозить полной потерей целого поколения украинцев. Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на своей странице в Фейсбук.

"Новые польские образовательные правила для украинских беженцев требуют обучения детей в польских школах в обмен на финансовую помощь. Перед украинскими семьями возникают вызовы интеграции, риски ассимиляции и потери связяй с Украиной. Поражает бездействие и незаинтересованность украинской власти в решении проблемы, которая несет риск потери целого поколения украинцев", — отметил Княжицкий.

Ранее все украинские дети могли учиться дистанционно в украинских школах, однако с принятием новых изменений в закон о помощи беженцам, ситуация кардинально изменилась. С 1 сентября 2024 года украинские дети, которые получили временную защиту в Польше, будут обязаны посещать местные школы.

Данная ситуация, по мнению Княжицкого, является очень тревожной, так как многие беженцы ради сохранения выплат будут отдавать своих детей в польские школы и при этом окончательно утрачивать связи с Украиной.

Он также возмутился бездеятельностью украинских властей, которые практически ничего не делают для того, чтобы дети и студенты возвращались из-за границы.

"Громкие заявления о создании Министерства возвращения украинцев не поддержаны в проекте бюджета на следующий год — финансирование на него не предусмотрено. Однако, уже готов проект Закона об основах демографической политики, который предусматривает стратегию и инструменты, с помощью которых можно избежать демографической катастрофы. Осталось только принять его в парламенте. И — за работу", — подчеркнул нардеп.

По информации портала Prawo.pl, с начала войны в Польшу прибыло 3 миллиона украинских беженцев, 43% из которых — это дети до 17 лет. По оценкам Министерства национального образования, 75 000 детей не посещают местные учебные заведения. Однако 145 тысяч детей беженцев уже учатся в польских школах, а 34 тысячи — в детсадах.

С 1 сентября 2024 года украинские дети, которые получили временную защиту в Польше, будут обязаны посещать местные школы.

С июня 2025 года украинские семьи, чьи дети не ходят в польские школы будут лишены денежной льготы "800+" (около 8000 гривен), которая выплачивается ежемесячного на каждого ребенка.

Исключение составят лишь выпускники, которые в 2024/2025 учебном году заканчивают школу. Они смогут остаться на дистанционном обучении в украинской системе образования.

Введение обязательного образования для украинских детей призвано помочь беженцам успешно интегрироваться в польское общество, подчеркивают представители Министерства образования Польши.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше хотят лишить выплат военнообязанных мужчин. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что финансовая поддержка военнообязанных мужчин вредит не только обороноспособности, но и экономической стабильности Украины в это непростое время.