Виплат більше не буде? У Польщі назвали категорію людей, які не отримають грошей, Україна підтримала

Позицію схвалюють і закликали розробити програму

У Польщі за останніми даними українського МЗС проживає близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном — майже мільйон військовозобов'язаних. Тому їм можуть скасувати виплати.

Про це сказав глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Він закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

Сікорський наголосив, що фінансова підтримка військовозобов'язаних чоловіків шкодить не лише обороноздатності, а й економічній стабільності України у цей непростий час.

"Припиніть ці виплати людям, які підлягають призову до армії. Не повинно бути виплат за уникнення служби в армії", — додав він.

Новий очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву польського колеги. Він зазначив, що повністю підтримує позицію Польщі і закликає розробити програми для повернення українців додому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що очільник МЗС Польщі Сікорсьский накинувся на чоловіків з України. Його слова обурили українців.