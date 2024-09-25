Росіяни виробляють надпотужні дрони, але не в РФ. Що відомо про зброю

Країна має суворі заходи контролю за експортом безпілотних літальних апаратів (БпЛА)

Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності. Це робиться для того, аби використати їх у війні проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у розвідці. У виданні зазначили, що "ИЭМЗ Купол", дочірнє підприємство російської державної компанії із виробництва зброї "Алмаз-Антей", розробило та провело льотні випробування нової моделі нібито безпілотника "Гарпія-3" (G3) у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

"Купол" повідомив Міністерству оборони РФ, що компанія змогла виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї для того, щоб надалі зброя могла бути використана у війні проти України.

Водночас Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про такий проєкт, додавши, що країна має суворі заходи контролю за експортом безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Характеристики нового російського дрона

G3 нібито може летіти близько 2 000 км із навантаженням 50 кг, про що йдеться у звітах "Купола" Міністерству оборони РФ. За їхніми словами, зразки G3 та деякі інші моделі безпілотників, виготовлені в Китаї, були доставлені підприємству в Росії для подальших випробувань, знову ж таки із залученням китайських експертів.

G3 є модернізованою версією БПЛА "Гарпія-А1". За інформацією російського виробника зброї, він був перероблений китайськими фахівцями, які працювали над кресленнями Garpiya-A1. Підприємство "Купол" заявило, що протягом восьми місяців у Китаї буде готове виробництво ударного БПЛА REM 1 з корисним навантаженням 400 кг. Два джерела в європейській розвідці заявили, що ця система буде схожа на американський безпілотник Reaper.

Раніше "Телеграф" писав, що інформацію про те, що у нових російських дронах "Гарпия-А1" виявлено китайські двигуни вже частково спростували у мережі. Видання Reuters у своїй публікації могло допустити дві грубі помилки.