Дело не в России: эксперт рассказал, от чего зависят масштабы изготовления "шахедов"

Россияне используют гражданские компоненты

Производство ударных дронов типа "шахед" в России зависит не от российских возможностей. Ключевую роль здесь играет количество поставляемых Китаем компонентов.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, для производства этих БПЛА используются гражданские компоненты.

"Так или иначе, общее количество производимых "шахедов" зависит не столько от российских возможностей, а от того, сколько Китай будет поставлять комплектующих для них. При чем не военного назначения", — сказал Катков.

Он подчеркнул, что россиянами реально используются двигатели от мопеда. По словам эксперта, комплектующие идут от разных поставщиков, в том числе и электроника гражданского назначения.

"Все это собирается в РФ и оснащается российскими боевыми частями. Используются российские комплектующие для фюзеляжей. Карбоновое полотно производится непосредственно на той же "Алабуге", где находится новейшее и мощное производство таких материалов в РФ", — сказал Катков.

Он подчеркнул, что без методических ударов по производству, к сожалению, нельзя говорить о каком-либо противодействии врагу. Эксперт подчеркнул, что удары нужно наносить не только по конечному производству "шахедов", но и по всем военно-промышленным предприятиям РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне увеличили производство дронов-камикадзе "шахед". Теперь они могут запускать по 50 беспилотников ежедневно.