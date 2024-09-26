Російські "шахеди" знову завітали до Білорусі: аналітики помітили цікаву деталь (карта)

Дрони росіян і раніше залітали на територію країни

У четвер, 26 вересня, російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами. Деякі російські безпілотники вчергове залетіли на територію Білорусі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, мінімум 4 БПЛА типу "шахед" вночі зайшли до Білорусі, один з них залетів з території РФ

Зазначається, що перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі н.п. Любеч і через 30 хвилин повернувся до України. ПІсля цього безпілотники заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52.

Також повідомляється, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. За даними групи, "шахед" рухався у напрямку до Гомеля, що з ним було далі — невідомо.

"Беларускі Гаюн" підкреслює, що протягом ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі. Перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий – о 02:50.

Орієнтовний маршрут БПЛА 26 вересня

Як повідомляв "Телеграф", російські "шахеди" залітали на територію Білорусі вже неодноразово, наприклад під час російської атаки на Україну 29 серпня. І тоді був не перший раз — 16 липня російський безпілотник типу "шахед" розбився в Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ масово атакувала дронами Україну в ніч проти 26 вересня.