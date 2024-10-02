Скільки залишилось українців? Глава Держстату зробив несподівану заяву

Глава Держстату розповів, яка кількість громадян проживає в Україні

Точна кількість населення України станом на 2024 рік невідома. Проте влада оперує цифрою станом на 1 січня 2022 року (41 167 335 осіб, — Ред.).

Про те, чому використовується саме ця цифра і коли відомі точні дані, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Державної служби статистики України Ігор Вернер. Він зазначив, що базою для розрахунку чисельності населення послужив перший і єдиний перепис, проведений в Україні 2001 року.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не так песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат"

— Ми раптово перерахували всю країну, отримали певну картину, а далі хтось помирає, хтось народжується, хтось переїжджає. Народження та смерть – природний рух населення. Міграція – міграційний рух населення. Дані про народження та смерть ми отримуємо від Мін’юсту. Міграційний рух слідкувати важче. Коли людина переїжджає з одного місця на інше, то вона не завжди змінює реєстрацію, — заявив глава Держстату.

Вернер додав, що з початком повномасштабної агресії Росії проти України було повністю втрачено міграцію. Частково у березні-квітні 2022 року було втрачено природний рух, також немає даних щодо окупованих територій. Вийти на конкретну чисельність населення нині неможливо.

— Наприклад, якщо ми порівняємо дані щодо смертності у 2022 році та у 2021 році, то це буде зменшення смертності на 25%. А порівняти 2023 та 2021 роки, це зменшення смертності на 31%. Це інформація, але чи можемо ми використовувати її для якісної, достовірної статистики? Ні! І це змушує нас шукати альтернативні джерела, — наголосив Вернер. Далі він згадав Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, фахівці якого допомогли Держстату із розробкою методології оцінки чисельності населення.

Однак привселюдно озвучувати цю оцінку Вернер не став і назвав причину. Після того, як методологію було розроблено, Держстат попросив у операторів мобільного зв’язку дані про кількість абонентів. Оператори надали 2022 року інформацію, причому зробили це безкоштовно, за три місяці. Це дозволило службі статистики відкалібрувати свою методологію, але потім оператори попросили гроші, бо це робота спеціалістів.

- А де їх взяти? Представництво Фонду народонаселення ООН в Україні сплатило підготовку та надання необхідної інформації операторами мобільного зв’язку, на підставі якої було здійснено оцінку чисельності населення за 2021, 2022 та 2023 роки, — зазначив Вернер. Він додав, що Держстат планує отримати дані за 2024 рік уже у грудні і, можливо, опублікує інформацію про ці експериментальні розрахунки.

"Але я хочу сказати, що всі песимістичні оцінки, які ми зараз чуємо, ставимо під сумнів", — наголосив голова служби статистики.

Також він озвучив причину, чому зараз не варто називати цю цифру.

— Справа в тому, що дані щодо оцінки чисельності населення ми отримали в результаті апробації методології. І це не професійно називати проміжні дані. А це проміжні дані. Але це ще не спостереження, це не чисельність, це лише оцінка чисельності населення за певною методологією, яка, на нашу думку, близька до реальності. Чому? Тому що ми порівняли дані офіційної статистики, які були за результатами 2021 року, з даними, які розраховані на основі нової методології на основі інформації операторів мобільного зв’язку. І отримали дуже близькі за значенням результати, – резюмував Ігор Вернер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що незважаючи на агресію Росії, Державна служба статистики України продовжує збирати інформацію, а також активно шукає альтернативні джерела даних.