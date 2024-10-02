Сколько осталось украинцев? Глава Госстата сделал неожиданное заявление

Глава Госстата озвучил, сколько граждан проживает в Украине

Точное количество населения Украины по состоянию на 2024 год неизвестно. Однако власти оперируют цифрой по состоянию на 1 января 2022 года (41 167 335 человек, — Ред.).

О том, почему используется именно эта цифра и когда будут известны точные данные, в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер. Он отметил, что базой для расчета численности населения послужила первая и единственная перепись, проведенная в Украине в 2001 году.

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— Мы в один момент пересчитали всю страну, получили определенную картину, а дальше кто-то умирает, кто-то рождается, кто-то переезжает. Рождение и смерть – естественное движение населения. Миграция – миграционное движение населения. Данные о рождении и смерти мы получаем от Минюста. Миграционное движение отслеживать труднее. Когда человек переезжает с одного места на другое, то он не всегда меняет регистрацию, — заявил глава Госстата.

Вернер добавил, что с началом полномасштабной агрессии России против Украины была полностью утрачена миграция. Частично в марте-апреле 2022 года было утрачено естественное движение, также нет данных касательно оккупированных территорий. Выйти на конкретную численность населения в настоящее время не представляется возможным.

— К примеру, если мы сравним данные по смертности в 2022 году и в 2021 году, то это будет уменьшение смертности на 25%. А сопоставить 2023 и 2021 годы, это уменьшение смертности на 31%. Это информация, но можем ли мы ее использовать для качественной, достоверной статистики? Нет! И это вынуждает нас искать альтернативные источники, — подчеркнул Вернер. Далее он упомянул Институт демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины, специалисты которого помогли Госстату с разработкой методологии оценки численности населения.

Однако публично озвучивать эту оценку Вернер не стал и назвал причину. После того как методология была разработана, Госстат попросил у операторов мобильной связи данные о количестве абонентов. Операторы предоставили в 2022 году информацию, причем сделали это бесплатно, за три месяца. Это позволило службе статистики откалибровать свою методологию, но затем операторы попросили деньги, потому что это работа специалистов.

— А где их взять? Представительство Фонда народонаселения ООН в Украине уплатило подготовку и предоставление необходимой информации операторами мобильной связи, на основании которой была осуществлена оценка численности населения за 2021, 2022 и 2023 годы, — отметил Вернер. Он добавил, что Госстат планирует получить данные за 2024 год уже в декабре и, возможно, опубликует информацию об этих экспериментальных расчетах.

"Но я хочу сказать, что все пессимистические оценки, которые мы сейчас слышим, ставим под сомнение", — подчеркнул глава службы статистики.

Также он озвучил причину, почему сейчас не стоит называть данную цифру.

— Дело в том, что данные по оценке численности населения мы получили в результате апробации методологии. И это не профессионально называть промежуточные данные. А это промежуточные данные. Но это еще не наблюдение, это не численность, это лишь оценка численности населения по определенной методологии, которая, по нашему мнению, близка к реальности. Почему? Потому что мы сравнили данные официальной статистики, имевшиеся по результатам 2021 года, с данными, рассчитанными на основе новой методологии на основании информации операторов мобильной связи. И получили очень близкие по значению результаты, — резюмировал Игорь Вернер.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на агрессию России, Государственная служба статистики Украины продолжает собирать информацию, а также активно ищет альтернативные источники данных.