Вперше за час війни росіяни застосували потужну авіабомбу (відео та характеристики)

Армія РФ застосовує потужні вакуумні бомби в Україні

Російські війська продовжують наступати на Вовчанському напрямку. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони нібито використали вакуумну бомбу ОДАБ-9000.

Про це повідомив у Telegram речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук. Він також опублікував відео. На кадрах видно, що росіяни завдали удару по Вовчанську нібито цією бомбою.

Внаслідок удару утворився вакуум. Носіями цих авіабомб є літаки Ту-16, Ту-95, Ту-22, вильотів яких у той бік не фіксувалося.

Засоби масової інформації називають ОДАБ (об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу — Ред.) одним із найпотужніших неядерних боєприпасів у світі. Офіційних даних про цей вид зброї нині мало, ймовірна маса вибухової речовини становить 7100 кілограм.

Згодом з’явилося уточнення, що на відео не бомба ОДАБ-9000. Про це написав у Facebook журналіст Денис Попович. Він зазначив, що літаки тактичної авіації не здатні нести бомби такої потужності.

Водночас росіяни дійсно активно займаються модернізацією та удосконаленням своїх авіабомб, тоді як Україна поки що не має засобів протистояти цьому, пише Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні сили України офіційно підтвердили вихід своїх підрозділів із Вугледару Донецької області.