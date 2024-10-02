Впервые за время войны россияне применили мощную авиабомбу (видео и характеристики)

Армия РФ применяет мощные вакуумные бомбы в Украине

Российские войска продолжают наступать на Волчанском направлении. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину они якобы использовали вакуумную бомбу ОДАБ-9000.

Об этом сообщил в Telegram спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук. Он также опубликовал видео. На кадрах видно, что россияне нанесли удар по Волчанску якобы этой бомбой.

В результате удара образовался вакуум. Носителями данных авиабомб являются самолеты Ту-16, Ту-95, Ту-22, вылетов которых в ту сторону не фиксировалось.

Средства массовой информации называют ОДАБ (объемно-детонирующую авиационную бомбу — Ред.) одним из самых мощных неядерных боеприпасов в мире. Официальных данных о данном виде оружия в настоящее время мало, предположительная масса взрывчатого вещества составляет 7100 килограмм.

Позже появилось уточнение, что на видео не бомба ОДАБ-9000. Об этом написал в Facebook журналист Денис Попович. Он отметил, что самолеты тактической авиации не способны нести бомбы такой мощности.

В то же время россияне действительно активно занимаются модернизацией и усовершенствованием своих авиабомб, тогда как у Украины пока нет средств противостоять этому, пишет Попович.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины официально подтвердили выход своих подразделений из Угледара Донецкой области.