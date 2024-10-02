Української зброї стане більше? Умєров обнадіяв новою заявою

Йдеться про укладення багаторічних контрактів

Міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві розповів про нарощування виробництва зброї в Україні. Зміцнення обороноздатності нашої країни відбувається завдяки інноваціям та підтримці міжнародних партнерів.

"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", — сказав він.

Умєров розповів, що Міноборони веде активну роботу над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств. Йдеться про укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, які дадуть змогу задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

Як розповідав "Телеграф", у США знайшли несподівану причину не дозволяти Україні удари далекобійною зброєю по Росії. Спікер Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 30 вересня заявив, що Україна нібито має власну далекобійну зброю. Він додав, що Київ може використовувати ту зброю, яку виготовить самостійно – цього ніхто заборонити не може.