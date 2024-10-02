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Без світла та води ціле місто: росіяни зруйнували об‘єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Автор
Олена Руденко
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Росіяни б'ють по енергоструктурі
Росіяни б'ють по енергоструктурі. Фото Колаж "Телеграфу"

Людям підвозять воду та відкрили Пункти Незламності

Через російські удари по Шостці Сумської області 1 жовтня, місто лишилося без електроенергії і води. Зв'язок працює із перебоями, а ліфти зупинено.

Про це у Facebook повідомив мер Шостки Микола Нога. Він пояснив, що внаслідок обстрілу зруйновано низку об‘єктів критичної інфраструктури. Над відновленням електро- та водопостачання працюють аварійні служби.

Воду подають за графіком. Також в місті відкрили Пункти Незламності, де можна зарядити мобільні телефони.

Як поінформували у Сумській ОВА, внаслідок удару армії РФ по енергетичних об’єктах Сумщини, 1 жовтня о 21:49 було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі. Станом на ранок 2 жовтня без електроенергії залишалися більш ніж 82 тисячі споживачів цього району.

В цілому по всій Сумській області, через російські обстріли станом на ранок 2 жовтня без електроенергії залишалося майже 90 тисяч споживачів. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло людям, додали в ОВА.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що росіяни прагнуть створити напругу й паніку в прикордонній Сумській області. Вона стала плацдармом для операції ЗСУ на Курщині, й це не дає ворогу спокою.

Теги:
#Енергетика #Сумська область #Обстріл #Шостка