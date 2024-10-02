Без света и воды целый город: россияне разрушили объекты критической инфраструктуры в Сумской области

Людям подвозят воду и открыли Пункты Несокрушимости

Из-за российских ударов по Шостке Сумской области 1 октября город остался без электроэнергии и воды. Связь работает с перебоями, а лифты остановлены.

Об этом в Facebook сообщил мэр Шостки Николай Нога. Он пояснил, что в результате обстрела разрушен ряд объектов критической инфраструктуры. Над восстановлением электро- и водоснабжения работают аварийные службы.

Воду подают по графику. Также в городе открыли Пункты Несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны.

Как сообщили в Сумской ОВА, в результате удара армии РФ по энергетическим объектам Сумщины, 1 октября в 21:49 было обесточено более 86 тысяч точек учета потребителей в Шосткинском районе. По состоянию на утро 2 октября без электроэнергии оставались более 82 тысяч потребителей этого района.

В общей сложности по всей Сумской области, из-за российских обстрелов по состоянию на утро 2 октября без электроэнергии оставалось почти 90 тысяч потребителей. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет людям, добавили в ОВА.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что россияне стремятся создать напряжение и панику в приграничной Сумской области. Она стала плацдармом для операции ВСУ в Курщине, и это не дает врагу покоя.