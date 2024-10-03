Украина позволит Путину качать газ в Европу и после войны? Энергетический эксперт назвал единственное условие

Украина не должна завязываться на транзит российского "голубого" топлива

В будущем газотранспортная система (ГТС) Украины не должна быть связана с транзитом российского природного газа в страны Европы, а использоваться прежде всего для внутренних нужд государства. Единственным условием перекачки "голубого" топлива из РФ может быть получение Москвой средств для выплаты послевоенных репараций Киеву.

Об этом бывший генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (2019-2022) Сергей Макогон рассказал в эфире экс-нардепа Борислава Березы.

Эксперт по энергетическим вопросам напомнил, что Украина имеет свою добычу и поэтому использует свою ГТС для транспортировки нашего газа.

— Мы добываем 20 млрд кубометров газа и полностью обеспечиваем нужды государства. После войны мы сможем начать добычу газа на шельфе и почти удвоить эту добычу. Может, мы когда-нибудь станем экспортерами газа в Европу, поэтому наша система не должна работать на транзит российского российского газа и нефти.

Сергей Макогон добавил, что после войны ГТС сможет работать не только на транзит нашего газа, но и на перекачку биометана.

— У нас очень большие хранилища газа, которые европейцы могут использовать. И когда я еще работал [гендиректором "Оператора ГТС Украины"], разработал т.н. "таможенный склад" и мы тогда привлекли от европейских трейдеров 11,8 млрд кубов газа в наше подземное хранилище. На этом заработали сотни миллионов гривен, поэтому у нас есть возможность предлагать использовать нашу ГТС и без российского транзита.

Что будет после войны, по мнению бывшего чиновника, зависит от условий ее окончания.

— Если россияне скажут, что будут выплачивать нам репарации за счет продажи газа и нефти в Европу, а почему бы нет? Нам нужно восстанавливать страну, и для этого нужны средства.

Но если мы будем понимать, что Путин строит свою военную машину, чтобы повторить нападение [на Украину], тогда мы должны всеми доступными инструментами блокировать такую возможность России. Создать такое эмбарго, как сейчас на Иран наложено, чтобы сдерживать ее военную машину, – предупредил Сергей Макогон.

— Если мы сможем получать от этого транзита деньги, которые прозрачным способом будут использованы для восстановления Украины, то почему бы нет — давайте дальше транспортировать. Если это не угрожает нашей безопасности, — отмечает энергетический эксперт.

Если будет другое окончание войны, то я против каких-либо отношений с Российской Федерацией вообще. Мы должны это [транзит газа] блокировать, как это делает весь мир. Если весь мир блокирует экспорт российской нефти и пытается уменьшить доходы РФ, мы тоже должны это делать и не позволять россиянам зарабатывать на продаже энергоносителей в Европу, — подытожил эксгендиректор "Оператора ГТС Украины".

Напомним, в конце 2024 года заканчивается пятилетнее соглашение о транзите российского газа по территории Украины. Наша страна получает сотни миллионов долларов, однако российский Газпром зарабатывает в десятки раз больше. Только за два года войны этот контракт принес в бюджет страны-агрессора более 10 млрд дол.