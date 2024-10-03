Чи беруть в армію з цукровим діабетом: хвороби, з якими не мобілізують

Непридатні до військової служби можуть бути люди з ожирінням

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Це стосується призовників із захворюваннями ендокринної системи, порушення харчування та метаболізму. Хто саме не підлягає призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Непридатні до військової служби можуть бути чоловіки з такими хворобами зі значними порушеннями функцій:

хвороби щитоподібної залози;

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

Також не беруть до армії з порушеннями обміну речовин, зокрема з усіма видами ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, що підставою для визнання особи непридатною до військової служби можуть бути деякі захворювання шкіри, а саме:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з вираженою ліхеніфікацією шкіри;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений бляшковий псоріаз, що постійно рецидивує;

псоріатична еритродермія.

За законом з такими захворюваннями не мобілізують. Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Відстрочку також отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт.