Берут ли в армию с сахарным диабетом: болезни, с которыми не мобилизуют

Непригодны к военной службе могут быть люди с ожирением

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Это касается призывников с заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма. Кто не подлежит призыву, определено в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Непригодны к военной службе могут быть мужчины с болезнями со значительными нарушениями функций:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Также не берут в армию с нарушениями обмена веществ, в том числе со всеми видами ожирения со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что основанием для признания лица непригодным к военной службе могут быть некоторые заболевания кожи, а именно:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

По закону с такими заболеваниями не мобилизуют. Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Отсрочку также получают те, кто перенес инсульт или инфаркт.