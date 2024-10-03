Берут ли в армию с сахарным диабетом: болезни, с которыми не мобилизуют
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Непригодны к военной службе могут быть люди с ожирением
При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.
Это касается призывников с заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма. Кто не подлежит призыву, определено в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Непригодны к военной службе могут быть мужчины с болезнями со значительными нарушениями функций:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушение других эндокринных желез.
Также не берут в армию с нарушениями обмена веществ, в том числе со всеми видами ожирения со значительными нарушениями функций.
Напоминаем, что основанием для признания лица непригодным к военной службе могут быть некоторые заболевания кожи, а именно:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
По закону с такими заболеваниями не мобилизуют. Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Отсрочку также получают те, кто перенес инсульт или инфаркт.