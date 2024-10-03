"Захист України" чи "совкова муштра"? Відомі журналісти рознесли шкільний урок

Вони заявили, що діти лише марширували у спортзалі та писали диктант

Предмет "Захист України" зазнав суттєвих змін у новому навчальному році. Замість щотижневого уроку запровадили навчальний день раз на місяць у спеціально обраних школах. За задумом Міністерства освіти, такі заклади мали отримати спеціальне обладнання для тренувань та нових викладачів з-поміж ветеранів. Проте перші відгуки батьків свідчать про значні проблеми в реалізації цієї ідеї.

Відома телеведуча Марічка Падалко поділилася досвідом навчання своєї дитини на уроці "Захист України". За її словами, реальність виявилася далекою від очікувань.

Що не так з новим форматом

"Два уроки поспіль діти записували під диктовку вчителя інструкцію, як розбирати автомат, навіть без жодного зображення автомата. Половину назв деталей зброї вони навіть не розуміли", — розповіла журналістка.

"Потім два уроки марширували у спортзалі. Струнко, рівняйсь. Такий вигляд має реформований урок Захист України, від якого в мене були великі очікування і як в мами, і як в журналістки", — додала Падалко. Та насправді і вона, і її донька розчарувались новим предметом.

Чоловік Марічки, військовослужбовець та колишній народний депутат Єгор Соболєв, різко розкритикував такий підхід до викладання: "Це довбаний совок, проти якого українці воюють".

Марічка Падалко зазначила, що у Шевченківському районі Києва лише три школи проводять такі заняття. Її діти, які навчаються у 155-й школі, відвідували урок у 57-й школі.

"В мене питання до Міністерства освіти і науки України — чия відповідальність за рівень викладання настільки важливого уроку? Обраної школи? Як це можна виправити?" — звернулася журналістка до освітнього відомства.

Коментарі під дописом дуже різні. Одні дискутують, як же потрібно це виправляти, інші зазначають, що у них в школі замість "Захисту України" грали в бадмінтон. Дехто також стверджує, що урок проходить добре, зокрема, там вчили збирати та розбирати зброю. Також допис прокоментував учитель предмету.

Раніше "Телеграф" розповідав про неадекватні методи навчання в СРСР. Наприклад, при Союзі людей, що писали лівою рукою, переучували на правильний спосіб письма.