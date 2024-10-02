Неадекватні методи "перенавчання": чому в СРСР не можна було писати лівою рукою

"Офіційною" причиною перенавчання шульг нібито було те, що предмети навколишнього світу створені для правшів, а тому тим, хто користується лівою рукою, в ньому буде жити дуже складно

У Радянському Союзі вважалося нормою переучувати шульг, оскільки вони вважалися "не такими". Робили це ще з дитинства та різними методами намагалися їх привчити писати правою рукою. Так тривало приблизно до 1980-х років.

Способи, які використовували для перенавчання дітей, не завжди можна було б назвати в цілому адекватними. Детально про це пише блогер Максим Мирович на LiveJournal.

Він зазначає, що іноді на дитину впливали морально, а іноді прив’язували ліву руку до стільця, щоб під час уроку він користувався лише правою. Однак це ще не все. Дітей могли бити по лівій руці вказівкою, щоб ті переучувалися.

"Переучувати шульг змушували також і батьків, для цього пропонувалися наступні методи: у той час, коли дитина робила уроки, на ліву руку їй слід було надіти щільну рукавичку і заборонити її знімати. Також пропонувалося щільно забинтувати учневі пальці лівої руки ", — пояснює Мирович.

Навіщо в СРСР намагалися перевчити шульг

Річ у тому, що в ті часи не приймався той факт, що люди можуть відрізнятися і виділятися з суспільства. Простіше кажучи, у всіх все мало бути однаково. Тобто і писати всі мали тільки правою рукою, бо так робила тоді більшість.

Крім того, шульг, стиляг і хіпі могли принижувати просто за те, що вони виділяються і не схожі на інших.

"Офіційною" причиною перенавчання шульги нібито було те, що предмети навколишнього світу створені для правшів, а тому тим, хто користується лівою рукою, в ньому буде жити дуже складно. Для прикладу називався лист чорнильною ручкою – ліворуч писати лівою рукою і при цьому не розмазати написаний текст було непросто.

Затвори автоматів розташовані праворуч, туди ж вилітають стріляні гільзи. Якщо автомат візьме шульга, то при стрільбі гільзи летітимуть прямо в обличчя, що зробить службу в армії складною, якщо взагалі можливою», – сказав блогер.

Що цікаво, наукові дослідження здалися, що неможливо перевчити людей, які пишуть лівою рукою. Це пов’язано з тим, що права півкуля мозку у них є провідною (у правші навпаки — ліва).

Переучування шульг" у 1986-му році в СРСР скасували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Радянському Союзі можна було купити за одну монету.