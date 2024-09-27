Чи треба студентам надавати в ТЦК довідку про навчання до 1 жовтня: пояснення юристки

Правознавиця розповіла, що передбачено законом

До початку повномасштабної війни студенти, які мали право на відстрочку від призову, повинні були щороку подавати документи про навчання до 1 жовтня у військкомат. Це регулювала постанова Кабінету Міністрів № 352 від 2002 року.

Однак у 2022 році, з початком воєнного стану, Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу. Натомість його замінили на базову військову службу, для якої нормативна база ще не створена, розповідає адвокатка Дар’я Тарасенко.

Вона пояснює, що через це студенти-призовники більше не мають обов’язку подавати до ТЦК та СП довідку про навчання до початку жовтня. Постанова № 352 зараз не накладає на них жодних вимог.

Також юристка зазначає, що нормативно-правовий акт для базової служби ще не прийнятий.

Тарасенко ще раз підкреслила, що це означає, що нині студенти не зобов'язані подавати до військкомату свої документи про навчання для підтвердження права на відстрочку від призову.

Зазначимо, у разі необхідності довідки з ЄДЕБО, студентам варто звернутися до свого навчального закладу (наприклад, у деканат). Відповідальні особи вишу мають сформувати цей документ у системі.

Нагадуємо, хто зі студентів не підлягає призову. Згідно з чинним законодавством, відстрочку від мобілізації мають право отримати:

особи, які навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;

здобувають першу вищу освіту;

здобувають ступінь, вищий за раніше здобутий (наприклад, після бакалавра отримують магістра).

Також не мобілізують всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, до речі, незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).

Раніше "Телеграф" писав, що восени для декількох категорій громадян з'явиться відстрочка в "Резерв+". Це стосується і деяких студентів.