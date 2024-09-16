Революційна історія для освіти: вступники почали отримувати гранти на навчання, як це працюватиме в "Дії" (відео)

Перший платіж – 50% буде перераховано до 1 грудня 2024 року

У понеділок, 16 вересня, стало відомо, українські вступники почали отримувати сертифікати на гранти на освіту в застосунку Дія. Здобувачі освіти мають підтвердити своє рішення на отримання фінансової допомоги від держави до 5 листопада.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. Він пояснив, як це можна зробити у додатку.

"Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання. Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", – написав чиновник.

Федоров нагадав, що гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Умовою отримання допомоги від держави є результати з Національного мультипредметного тесту. Зокрема, вступники повинні мати не менше 150 балів з двох предметів для отримання 15 тисяч гривень. Або 170 балів з двох тестів, щоб сума гранту складала 25 тисяч гривень.

Також студенти можуть обрати спеціальності, які збільшують розмір фінансової допомоги від держави. Це залежить від коефіцієнта.

Окрім цього, Міністерство освіти та науки (МОН) України на сторінці у Facebook повідомило, що перший платіж – 50% буде перераховано до 1 грудня 2024 року. Другий платіж – до 1 квітня 2025 року.

Там розповіли, що для отримання фінансової допомоги від держави необхідно оновити застосунок та обрати в переліку документів сертифікат на навчання. Для активації гранту необхідно накласти Дія.Підпис. У разі виникнення питань, вступники можуть звернутися по допомогу до спеціальної консультаційної підтримки МОН.

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