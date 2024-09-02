Ворожа атака не завадила: у Києві почався новий навчальний рік, як це було (фото)

Навчальний рік у столичних школах розпочато

В понеділок, 2 вересня, українські діти, попри черговий нічний масований обстріл, пішли до школи. Навчальні заклади, які належним чином облаштували укриття, відкрили свої двері офлайн. Серед них — школа І-ІІІ ступенів №275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва.

"Телеграф" завітав туди на Свято Першого дзвоника. Як у столичній школі розпочався новий навчальний рік показав корреспондент Ян Доброносов.

Нагадаємо, що у рамках нового навчального року з вересня 2024 року усі педагогічні заклади Києва мають організувати освітній процес у очному форматі. В окремих випадках також можуть застосовуватися дистанційна, змішана та інші форми, передбачені законодавством. При цьому, згідно з відповідним рішенням Ради оборони столиці, для очного навчання освітні установи повинні гарантувати наявність бомбосховищ.

Раніше "Телеграф" розповів, скільки у школах Києва готових укриттів.