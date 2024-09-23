Вчитимуться довше, ніж раніше: в Україні запроваджують нову систему навчання в школах

Змін варто очікувати вже з 2027 року

З 2027 року в Україні в рамках шкільної реформи буде запроваджено трирічну профільну середню освіту. Учні в школах будуть вчитися не 11 років, а 12, тобто довше, ніж раніше.

Про це, чому ці зміни будуть запроваджені в життя, розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він зазначив, що з 2025 року профільне відомство запустить відповідний пілотний проєкт.

За словами Лісового, учні зможуть відповідно до своїх зацікавлень обирати профілі. Зокрема, після 9 класу школярі зможуть вступити на навчання до профільного коледжу, чим зможуть здобути нову професію. З 2027 року 9-класникам доведеться обирати: поступати в академічний ліцей, або навчатися в професійному коледжі.

Крім того, міністр анонсував зміни у системі вищої освіти України. Зокрема, в МОН заявили, що планують скоротити бакалаврат.

«Зараз ми окремо працюємо з командою директорату вищої освіти і за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Коли ми прийдемо до цього рішення – окремо повідомимо», - заявив Лісовий.

Раніше "Телеграф" писав, що майбутня реформа фінансування вищої освіти націлена на те, щоб реально реагувати на вимоги ринку праці.