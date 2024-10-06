Підтримував Януковича та виходив на Антимайдан: куди зник оперний співак Гришко

Артист живе зараз в Україні

Українські артисти говорять про повномасштабне вторгнення на весь світ, аби всі пам'ятали, що Росія — агресор. А от про відомого оперного співака Володимира Гришка вже давно не було новин.

Гришко запам'ятався українцям не лише професійним оперним співом, але й підтримкою колишнього президента України — Віктора Януковича. Де зараз популярний артист і чи висловлюється про війну — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Володимира Гришка

Чоловік народився у Києві в 1960 році. Навчався співу в столичному музичному училищі імені Глієра, а згодом — у консерваторії імені Чайковського, де став працювати асистентом-стажером. У 1990 році став солістом академічного театру опери та балету імені Шевченка. Того ж року отримав звання заслуженого артиста України.

Паралельно Гришко брав участь у різних конкурсах і фестивалях. Зокрема, проявив свої вміння у Франції, Латвії, Іспанії, де отримував призові місця. Також у 90-х співак був солістом Метрополітен-опера у Нью-Йорку та Маріїнському театрі в Санкт-Петербурзі.

Найвідомішими оперними партіями Гришка стало виконання Андрія в "Запорожець за Дунаєм", Грицька — у "Сорочинський ярмарок", Ленського — "Євгеній Онеґін", Хозе — в "Кармен". Пізніше став народним артистом України та лауреатом Шевченківської премії.

Фото: "Дядя Жора Company"

Разом з іншими вокалістами створив проєкт True Symphonic Rockestra, який передбачав виконання опери у рок-стилі. На початку 2000-х став професором музичної академії України імені Чайковського.

У 2011 році Гришко випустив аудіоальбом Golden Hits на сольному концерті "Шедеври світових хітів". У тому ж році заспівав з Монсеррат Кабальє у палаці "Україна", з якою дали спільний концерт. Також мав дуети з італійським тенором Лучано Паваротті.

Пізніше зібрав сольний концерт у палаці "Україна", під назвою "Улюбленим до 8 березня". У 2014 році потрапив до Книги рекордів як єдиний український оперний співак, котрий 44 рази виконував головні партії в Метрополітен-опері у 1994-2008 роках. Пізніше Гришко перейшов на естрадний спів, випускаючи треки "Все далі і далі", "Красива", "Пісня про кохання", "Нез'ясовна".

Також оперний співак активно підтримував четвертого президента Віктора Януковича. Він почав це робити після того, як політик допоміг йому здійснити деякі творчі проєкти. Зокрема, пов'язані з поверненням артистів з-за кордону — в Україну. До того ж артист виступав на Антимайдані, як він розповідав, аби "підтримати шахтарів, які віддають своїй праці своє життя".

У 2018 році Гришко створив приватний заклад "Академія мистецтв Володимира Гришка", в якому відкриває нові таланти.

Де зараз Володимир Гришко

Після початку вторгнення росіян оперний співак підтримав батьківщину. Чоловік поширює наслідки злочинів країни-окупантки та ділиться тим, що допомагає Збройним Силам. Так само Володимир долучається до благодійних заходів.

Фото: Інстаграм Володимира Гришка

Водночас артист періодично дає концерти по українських містах. У 2023 році співак презентував програму Vivat Pavarotti, куди увійшли його власні композиції та закордонні треки. Також у мережі можна побачити виступ Гришка в Трускавці, який відбувся в червні 2024 року.

Крім цього, виконавець показує у соцмережах, як навчає оперному співу своїх учнів у власній академії мистецтв.

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