Дарувала Ющенку троянди, але визнавала Крим російським: що каже про війну відома екснардепка Бахтєєва

Ексдепутатка не засудила війну, розпочату Росією

Політиків, орієнтованих на поглиблення відносин з Росією, в Україні було багато. Одна з них — Тетяна Бахтєєва, яка була народною депутаткою від "Партії регіонів". Вона виступала за поширення російської мови в Україні, та не тільки.

"Телеграф" розкаже більше про Тетяну Бахтєєву, чим вона відзначилась та чим вона займається зараз.

Хто така Тетяна Бахтєєва

Жінка народилась у 1953 році у Донецьку. Навчалась в місцевому медичному інституті та університеті економіки та торгівлі. Починала кар'єру з посади лікаря-терапевта, згодом очолювала комісію огляду ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Невдовзі стала головним лікарем Донецького лікувально-оздоровчого центру, де приймали ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Бахтєєва упродовж 5 років була директоркою кількох донецьких лікарень, які об'єднали в територіальне медичне об'єднання. Отримала звання доцента кафедри клінічної фармакології Донецького медінституту та стала заслуженим лікарем України.

Фото: "Слово і діло"

Згодом в інтерв'ю зазначала, що не вважає проблемою, якщо лікарю дарують подарунки або гроші. Утім, наголосила, що, коли лікар називає суму, за яку лікує чи проводить операцію, тоді повинен відповідати перед законом.

Після цього жінка вирішила піти в політику. Потрапила в парламент від проросійської "Партії регіонів". Була головою комітету з питань охорони здоров'я. Згодом Бахтєєва стала довіреною особою кандидата у президенти Віктора Януковича. Попри це, у 2005 році чиновниця зустрічала Віктора Ющенка у Донецьку, де він мав робочий візит. Вона подарувала йому букет білих троянд і зазначила, що "Донбас кого любить, тому білі троянди дарує".

Певний час політикиня керувала опікунською радою благодійної програми "Дитяча лікарня майбутнього". Творцями цього проєкту був третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. До речі, лікарню так і не побудували, хоча витратили мільйони гривень з фонду "Україна 3000".

У 2008 році Ющенко вручив Бахтеєвій орден княгині Ольги І ступеня за "значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, активну громадсько-політичну діяльність, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм". Невдовзі увійшла до рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" журналу "Фокус".

Фото з мережі

У 2010 році чиновницю помітили за кнопкодавством, коли відбувалося голосування, щоб розглянути "Постанову про звільнення суддів". Підтримувала проєкт закону "Про засади державної мовної політики", яким зміцнювався статус російської мови в нашій державі.

Згодом виявилось, що Бахтєєва очолювала Донецьке медичне об'єднання, будучи депутатом, хоча це є порушенням законодавства. А у 2013 році народна обраниця визнала незаконний референдум в Криму. Вона додала, що півострів перейшов до Росії, а не був окупований.

Упродовж 2014-2019 років була депутаткою Верховної Ради від "Опозиційного блоку". Депутатка голосувала за скандальні "диктаторські закони", які передбачали значні обмеження прав громадян. Також Бахтєєва не захотіла визнавати Росією країною-агресором, тож не проголосувала за відповідний закон. А от у 2019 році жінці не вдалося в черговий раз потрапити до парламенту.

Чим зараз займається Бахтєєва

У 2020 році ексдепутатка повідомила, що засновує організацію "Земляцтво — Рідний Донбас". Вона дала пресконференцію, на якій розповіла про цілі організації: "Перша мета — світ на Донбасі, друга мета — реінтеграція і третя — відновлення Донбасу".

У 2021 році Бахтєєва разом з представниками фонду проросійського ексдепутата Бориса Колеснікова вшановували радянських воїнів, які загинули в Другій світовій війні. Однак робили вони це з присмаком російської пропаганди про "великую победу". Ексрегіонали зазначили, що в Україні зносять пам'ятники радянським солдатам та проводяться "акти вандалізму".

Фонд Колеснікова

Водночас Бахтєєва не нагадала, скільки лиха Україні приніс СРСР, де відбувалися голодомори українського народу, переслідування інтелігенції, знищення інакодумців та інші злочини проти людяності.

На початку 2022 року ексдепутатка вітала підписників у фейсбуці з Новим роком і побажала миру. Але в той час вона не зазначила, що Росія 8 років вела збройну агресію на Донбасі й продовжує це робити. Також вона не засудила повномасштабне вторгнення росіян в лютому 2022.

Бахтєєва нічого не публікувала в фейсбуці аж до жовтня 2023 року. В цей момент вона висловила співчуття з приводу смерті шоумена та продюсера Сергія Сивохо. Чоловік висловлювався проти "Євромайдану" та мав сутичку з бійцями "Азову".

А в березні 2024 року Бахтєєва повідомила на своїй сторінці, що засновує громадську організацію "Всеукраїнська медично-етична комісія". На сайті вказано, що це платформа для лікарів, пацієнтів і всіх тих, хто хоче розвивати українську медицину.

Фото з фейсбуку Бахтєєвої

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