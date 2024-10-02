На могилі Чапкіса встановили пам'ятник: цікава деталь потрапила на відео

На могилі маестро поставили дещо особливе

В останні роки Україна втратила кілька легендарних постатей у сфері культури. Так, у 2021 році відійшов у вічність хореограф і народний артист України Григорій Чапкіс. Тривалий час на його могилі було лише кілька вінків, але тепер вигляд поховання суттєво змінився.

Днями у мережі поширили ролик, на якому помітно, що на могилі Григорія Чапкіса у Києві розмістили пам'ятник. На нього почепили великий портрет маестро у костюмі та білій сорочці з метеликом.

Перед пам'ятником відомому хореографу розмістили сцену, адже чоловік все життя присвятив танцю. До неї ведуть широкі сходи світло-бордового відтінку. Також на платформі у вигляді сцени можна побачити напис: "Танець — це життя, живіть, танцюючи".

Могила Григорія Чапкіса розташована на Байковому кладовищі. Легендарний танцівник похований біля керівництва Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі у Броварах в січні 2023 року. Йдеться про Дениса Монастирського, Юрія Лубковича, Євгенія Єніна та інших.

Також неподалік похований перший президент України Леонід Кравчук і колишній міський голова Києва Олександр Омельченко.

Раніше "Телеграф" писав про те, як українці прийшли на похорон до ведучого "КВК" Олександра Маслякова. Вони виголосили під час прощання дивну промову.