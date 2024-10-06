Артист живет сейчас в Украине

Украинские артисты говорят о полномасштабном вторжении на весь мир, чтобы все помнили, что Россия — агрессор. А вот об известном оперном певце Владимире Гришко уже давно не было новостей.

Гришко запомнился украинцам не только профессиональным оперным пением, но и поддержкой бывшего президента Украины Виктора Януковича. Где сейчас популярный артист и высказывается ли о войне — расскажет "Телеграф".

Что известно о Владимире Гришко

Мужчина родился в Киеве в 1960 году. Учился пению в столичном музыкальном училище имени Глиера, а затем — в консерватории имени Чайковского, где стал работать ассистентом-стажером. В 1990 году стал солистом академического театра оперы и балета имени Шевченко. В том же году получил звание заслуженного артиста Украины.

Параллельно Гришко участвовал в разных конкурсах и фестивалях. В частности, показал свои умения во Франции, Латвии, Испании, где получал призовые места. Также у 90-х певец был солистом Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Самыми известными оперными партиями Гришко стало исполнение Андрея в "Запорожец за Дунаем", Грицька — в "Сорочинский ярмаркок", Ленского — "Евгений Онегин", Хозе — в "Кармен". Позже стал народным артистом Украины и лауреатом Шевченковской премии.

Фото: "Дядя Жора Company"

Вместе с другими вокалистами создал проект True Symphonic Rockestra, предполагавший выполнение оперы в рок-стиле. В начале 2000-х стал профессором музыкальной академии имени Чайковского.

В 2011 году Гришко выпустил аудиоальбом Golden Hits на сольном концерте "Шедевры мировых хитов". В том же году спел с Монсеррат Кабалье во дворце "Украина", с которой дали совместный концерт. Также у него были дуэты с итальянским тенором Лучано Паваротти.

Позже собрал сольный концерт во дворце "Украина" под названием "Любимым до 8 марта". В 2014 году попал в Книгу рекордов как единственный украинский оперный певец, 44 раза исполнявший главные партии в Метрополитен-опере в 1994-2008 годах. Позже Гришко перешел на эстрадное пение, выпуская треки "Все дальше и дальше", "Красивая", "Песня о любви", "Необъяснимая".

Также оперный певец активно поддерживал четвертого президента Виктора Януковича. Он начал это делать после того, как политик помог ему реализовать некоторые творческие проекты. В частности, связаны с возвращением артистов из-за границы в Украину. К тому же артист выступал на Антимайдане, как он рассказывал, чтобы "поддержать шахтеров, отдающих труду свою жизнь".

В 2018 году Гришко создал частное заведение "Академия искусств Владимира Гришко", в котором открывает новые таланты.

Где сейчас Владимир Гришко

После начала вторжения россиян оперный певец поддержал родину. Мужчина распространяет последствия преступлений страны-оккупантки и делится тем, что помогает Вооруженным Силам. Также Владимир приобщается к благотворительным мероприятиям.

Фото: Инстаграм Владимира Гришко

В то же время артист периодически дает концерты по украинским городам. В 2023 году певец представил программу Vivat Pavarotti, куда вошли его собственные композиции и зарубежные треки. Также в сети можно увидеть выступление Гришко в Трускавце, которое состоялось в июне 2024 года.

Кроме того, исполнитель показывает в соцсетях, как обучает оперному пению своих учеников в собственной академии искусств.

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