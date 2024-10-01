У журі італійського фестивалю опинився путініст: реакція українки потрапила в мережу (відео)

Українка була обурена рішенням італійського фестивалю

Попри те, що Росія веде жорстоку війну проти України, деякі видатні особистості не переймаються цим. Так, на цирковому фестивалі в Італії Circense серед членів журі був Максим Нікулін, син радянського актора Юрія Нікуліна. Проти цього виступила українська артистка Анна Петренко, але не отримала підтримки.

У інстаграмі жінка оприлюднила відео, на якому виходить на сцену з українським прапором. Вона тримала плакат з написом "Нікулін підтримує вторгнення в Україну" та світлину телеведучого, ймовірно, біля російських солдатів. Такі ж аркуші жінка роздавала людям у залі. Однак керівник фестивалю Антоніо Джарола попросив вибачення у глядачів та сказав, що не був поінформований про такий вчинок українки.

Пост Анни Петренко

За словами Анни, вона не знала, що в журі буде росіянин. Жінка зазначила, що це ніщо інше, як "спроба реабілітації іміджу Росії, агресора у війні проти України". До того ж Нікулін є директором Московського державного цирку, в якому пропонує пільги для російських окупантів та їх родин. Водночас він підтримує диктатора Путіна та війну Росії проти України.

Сам Антоніо Джарола висловився, що запросили в журі громадянина Росії "так само як це зробили інші культурні та мистецькі організації", пише італійське видання Corriere del Veneto. Водночас керівник фестивалю наголосив, що учасниками заходу є 11 українців 3 росіян, що "підтверджує статус заходу як символу співіснування та єдності, відповідно до циркових традицій".

Крім цього, Джарола додав, що Петренко начебто знала про присутність росіянина в журі, оскільки вже виступала на фестивалі. Українку виключили з програми заходу.

"Вона могла б відмовитися від участі, і я б її зрозумів, натомість вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності. Тільки мистецтво має значення: цирк — це місце, де зустрічаються культури", — сказав чоловік.

Раніше "Телеграф" писав, що каже про війну акторка "Джентльменів удачі" Наталія Фатєєва. Жінка вже багато років не живе в Україні.