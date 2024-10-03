Був "правою рукою" Януковича, а потім втік з країни: де зараз ексголова АП Андрій Клюєв

Колишній нардеп живе в країні-агресорці

Чимало чиновників оточення президента-втікача Віктора Януковича залишилися непокараними за свої злочини. Більшість з них втекли до країни-агресорки та продовжують антиукраїнську діяльність. Наприклад, Андрій Клюєв, який обіймав високі державні посади за часів Януковича.

"Телеграф" розкаже, хто такий Андрій Клюєв та де він зараз перебуває.

Біографія

Чоловік родом із Донецька. Навчався на гірничому факультеті Донецького політехнічного інституту. Спершу працював робітником шахти, а після закінчення вишу став начальником шахти "Білоріченська". Керував різними підприємствами вугільного машинобудування на Донбасі.

Працював заступником голови Донецької обласної ради. Через певний час став першим заступником голови Донецького міськвиконкому. У 2002 році був народним депутатом від проросійської партії "Регіони України". Працював у Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, де був на посаді віцепрем'єр-міністра.

Фото: "Слово і діло"

У 2010 році став Першим віцепрем'єр-міністром — Міністром економічного розвитку і торгівлі України в уряді Миколи Азарова. Пізніше став Секретарем Ради національної безпеки і оборони за указом Януковича.

А під час Революції Гідності Клюєв працював головою Адміністрації Президента, тобто, на той час Януковича. І хоча публічно політик заявляв, що хоче мирно вирішити "політичне протистояння", насправді ж Банкова просто прагнула відтягнути час для перегрупування сил.

Фото з мережі

У журналістському розслідуванню йшлося про те, що саме Клюєв є відповідальним за кривавий розгін майданівців 30 листопада 2013 року. Спільно зі своїм першим заступником Володимиром Сівковичем чиновник обирав загони "Беркуту", які розганятимуть мітингувальників.

18 лютого 2014 року "беркутівці" почали розстрілювати людей на центральних вулицях Києва. Пізніше з'ясується, що ініціював розгін Янукович, а організацією займалися, зокрема міністр внутрішніх справ Захарченко та Клюєв. Олександр Турчинов розповідав, що телефонував Клюєву, аби нагадати про їхню домовленість: "ми домовилися про припинення вогню, а ви, замість цього, почали активну фазу наступу". Натомість відповідь чиновника була такою: "ну, так що ж, це — війна, на війні всі засоби хороші".

Справи проти Клюєва

Після трагічних подій на Майдані Клюєв подав у відставку і втік з країни. Його оголосили в розшук за підозрою у вчиненні масових вбивств. Згодом правоохоронці розпочали розслідування щодо заволодіння Клюєвим майна в особливо великому розмірі.

У квітні 2014 року в медіа з'явилась інформація, що Клюєва бачили в рідному Донецьку, де живе його мати, а згодом в Артемівську. Зазначалось, що він спілкувався з лідерами організацій етнічних росіян, а також пропонував кошти звільненим працівникам заводів за підтримку сепаратистів. Також вони повинні були заважати пересуватися українським військовим й робити підготовку до вторгнення росіян.

Фото з мережі

Через рік в українському парламенті проголосували за зняття недоторканності з Клюєва та притягнення його до кримінальної відповідальності. Тоді ж ексголові Адміністрації президента оголосили підозру у розкраданні 1,5 мільярда гривень кредиту державного банку.

У 2016 році Клюєва оголошував у міжнародний розшук Інтерпол, утім, через рік припинив це робити. Того ж року Генпрокуратура проводила обшуки в будинку Клюєва та його заступника Сівковича.

У 2019 році Клюєв намагався зареєструватися в Центральній виборчій комісії, щоб балотуватися у депутати. Але йому відмовили, бо останніх 5 років експолітик не жив в Україні. У січні 2020 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього чиновника часів Януковича, але вже через місяць скасував його.

Останні новини

У 2022 році у Мін'юсті повідомили, що проросійську партію "Соціалісти" фінансує російський уряд, а також сам Клюєв. Вона діяла на догоду Кремля, критикуючи українську владу та поширюючи проросійські меседжі. Невдовзі адміністративний суд Львова заборонив діяльність цієї партії.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Клюєва українського громадянства. Натомість Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екснардепа за підозрою в розкраданні державних коштів у розмірі понад 195 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що Клюєв опинився в російській лікарні. Усе почалося із запалення вуха, яке невдовзі минуло. Однак через кілька днів в колишнього голови Адміністрації президента почався сильний кашель та задишка. В Клюєва виявили пневмонію, ввели в медикаментозний сон та поставили йому апарат ШВЛ. Стан експолітика був доволі важким.

Відомо, що зараз Клюєв продовжує жити в країні-агресорці. Він має власний будинок в елітному районі біля Москви — на Рубльовці. Колишній чиновник займається бізнесом, пов'язаним з сонячними батареями.

Фото з мережі

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