Хотів захищати Україну на війні, але завадило здоров'я: де зараз легендарний плавець Олег Лісогор

Спортсмен виїхав з України

Україна багата знаменитими спортсменами, які виборювали призові медалі під синьо-жовтим прапором. Чимало з них засуджують країну-агресорку у війні проти України. А от популярний плавець Олег Лісогор останнім часом не з'являвся в публічному просторі.

Лісогор зробив блискучу спортивну кар'єру, ставши багаторазовим чемпіоном світу та Європи у плаванні брасом. Чим зараз займається знаменитий спортсмен і що каже про війну — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Олега Лісогора

Спортсмен народився в Броварах, що на Київщині в 1979 році. Почав займатися спортом ще з дитинства, а в 13 років зробив акцент на плаванні. Згодом вступив до Київського університету фізкультури й спорту.

Паралельно Лісогор активно вдосконалював свої навички у плаванні. Вперше про спортсмена почули, коли він посів третю сходинку на турнірі у Франції. А вже через 3 роки здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи в Туреччині.

У 2001 році Олег став чемпіоном світу. А вже через 1 рік у Німеччині встановив світовий рекорд — подолав 50 метрів за 26.2 секунди, а невдовзі ще один — 26.17 секунди.

Фото з мережі

Лісогор тричі брав участь в Олімпійських іграх — у 2000, 2004 та 2008 році. Виступаючи від української збірної, Олег посів шосту сходинку у 2004 році. А у 2008 році українець став чемпіоном Європи з плавання брасом.

Досягнувши висот у великому спорті, через певний час Олег покинув цю справу. Він досі вважається одним із найпотужніших спортсменів в Україні. Лісогор є кавалером ордена "За заслуги".

Фото з мережі

Упродовж кар'єри брав участь у таких проєктах, як "Танцюю для тебе", "Останній герой" та стрічці "Схід — Захід". Згодом з'явився у кліпі гурту "Антитіла", під назвою TDME.

У 2014 році Олег вирішив продати "золото" на аукціоні в столиці. Цю медаль спортсмен виборов на Кубку світу-2002 в Шанхаї. Отримані кошти скерували на реанімобіль в АТО.

Скандали

У 2013 році спортсмен потрапив у скандал в африканській країні Ліберії, куди поїхав у справах бізнесу. Місцева влада оголосила спортсмену підозру в примусовому утриманні людини. А звинуватив його в цьому знайомий Іван Сліпченко. Ліберійські медіа писали, що Лісогор з партнером по бізнесу Миколою Чернишовим незаконно утримували Сліпченка у квартирі протягом 9 діб. Так, плавець кілька днів перебував у в'язниці.

Пізніше з'ясувалось, що Лісогор мав зал ігрових автоматів у Ліберії, а Сліпченко був його працівником і вкрав 30 тисяч доларів, як розповідав спортсмен. Через певний час з плавця зняли звинувачення та віддали документи. Бізнес в Африці довелося закрити через епідемію вірусу Еболи.

У 2014 році Лісогор почав керувати басейном "Схід" у Броварах. Через рік мер міста Ігор Сапожко звільнив спортсмена через "зловживання у фінансових питаннях". Натомість сам плавець назвав його усунення з посади "політичними іграми" під час виборів.

Де зараз Лісогор

За словами спортсмена, він ходив до ТЦК ще на початку повномасштабного вторгнення, адже мав звання майора. Лісогор зазначив, що понизити до рядового його не могли, а офіцерського складу було достатньо. Тож спортсмена відправили додому.

Після цього він почав займатися волонтерською діяльністю — постачанням допомоги з-за кордону в Україну. Невдовзі самопочуття Олега погіршилось: у нього виявили певні проблеми з серцем, а також довелося видаляти жовчний міхур. Так, Лісогора списали з військового обліку. Згодом він почав відновлювати заняття плаванням.

В інтерв'ю спортсмен розповідав, що у 2022 році його запросили стати тренером з плавання у Європі, оскільки туди виїхало багато українців. Утім, Лісогор на той час не мав права виїзду. Після того, як плавця зняли з військового обліку, він переїхав до Європи, де тренує людей.

Фото: Фейсбук Олега Лісогора

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка "Татусевих доньок" Мирослава Карпович. Дівчина народилась у Бердянську, але рано виїхала до Москви.