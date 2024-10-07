Учасники ринку води закликали АМКУ не погоджувати для "Карпатської джерельної" концентрацію "Моршинської" — це несе ризики монополізації

Питання концентрації активів на ринку мінеральних вод в Україні останнім часом привертає значну увагу як учасників ринку, так і регуляторних органів. Особливої гостроти та резонансу на ринку ця проблема набула після того, як Антимонопольний комітет України (АМКУ) оприлюднив зобов'язання ТОВ "Карпатські мінеральні води" щодо гарантій збереження конкуренції на ринку мінеральної води в разі отримання в управління виробника "Моршинської".

У супровідному повідомленні до цих зобов'язань АМКУ прямо вказує на ризики, які несе запропонована концентрація: "Під час розгляду справи встановлено, що заявлені концентрації можуть призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку". Це підкреслює серйозність ситуації, адже за умови переходу корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" в управління обраного агентством АРМА управителя ТОВ "Карпатські мінеральні води", ринок бутильованої води на думку інших учасників ринку може зазнати глибоких структурних змін, що може призвести до небаченої монополізації ринку мінеральної води в Україні та можливої концентрації до 80% в руках одного гравця.

Гарантії чи обіцянки?

Після публікації зобов'язань компанії "Карпатські мінеральні води" АМКУ надав учасникам ринку можливість висловити свої позиції щодо можливої майбутньої концентрації. Редакція "Телеграфу" спрямувала запити учасникам ринку, аби дізнатись їх позицію стосовно оприлюднених АМКУ зобов’язань та з’ясувати — чи брали вони участь у даному обговоренні імовірної концентрації, публічно ініційованій АМКУ. Як виявилось, учасників ринку лякає можлива поява штучної монополії, частина із них встигли надіслати свої зауваження та заперечення до АМКУ.

Олександр Крючков, інвестиційний директор групи Малбі, вказав на те, що АМКУ відвів надто мало часу на надання заперечень учасниками ринку: компанія дізналась про можливість надати заперечення "випадково" лише 17 вересня. "Ми встигли подати лише формальне зауваження", — повідомив він в коментарі для "Телеграфа" та зазначив, що компанія проти такої концентрації.

IDS Ukraine, найбільший учасник ринку мінеральної води в Україні, виступила з офіційною заявою, в якій назвала оприлюднені АМКУ зобов'язання конкурента декларативними. Основні проблеми, на які звернула увагу компанія, стосуються потенційних ризиків для конкуренції та сталого функціонування ринку. Штучне об’єднання компанії на базі "Карпатської джерельної" та "Моршинської" отримає потужні механізми примусу операторів торгівлі і дистрибуції надавати її брендам кращі умови. В результаті невеликі продавці та потужні мережі потраплять в суттєву залежність від компанії "Карпатські мінеральні води", адже існує високий ризик неринкових маніпуляцій.

"Таке погіршення операційного ринкового середовища негативно позначиться на конкуренції, погіршить фінансово-економічний стан більшості виробників вод, стане бар’єром для входу на ринок нових учасників і брендів", — вказала у своїй заяві IDS Ukraine та підкреслила: обіцянки компанії "Карпатські мінеральні води" важко назвати гарантіями, адже немає механізмів відповідальності. А АМКУ може не встигнути зреагувати на руйнівні наслідки для конкуренції, адже управитель "Моршинської" звітуватиме антимонопольному регулятору лише раз на півроку.

Представники іншого виробника — компанії "АКВА-ЕКО" (ТМ "Трускавецька") також висловлюють негативні очікування щодо розвитку ринку води, якщо АМКУ надасть дозвіл на концентрацію. У відповідь на запитання "Телеграфа" директор "АКВА-ЕКО" Володимир Дармохід також наголосив, що передача в управління активів найбільшого виробника мінеральної води "Моршинська", частка якого на ринку може становити до 45%, у руки прямого конкурента з часткою від 7% до 10% призведе до створення штучної монополії.

Директор "АКВА-ЕКО" заявив у коментарі для редакції, що така концентрація "створює суттєву загрозу для конкуренції на ринку мінеральної води", оскільки призведе до надмірного домінування однієї компанії. Окрім того, він нагадав, що "Карпатські мінеральні води" будує новий завод у Львівській області, що значно збільшить її виробничі потужності.

На думку аналітиків, запуск нового виробництва компанії "Карпатські мінеральні води" після отримання нею в управління "Моршинської" дозволить їй сконцентрувати до 80% ринку — це небачена досі концентрація одним гравцем, що несе очевидні ризики не просто для конкуренції на ринку, а для цілої галузі.

IDS Ukraine підкреслює, що "передача Агентством АРМА корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод" в управління прямому конкуренту "є найгіршим з можливих сценаріїв у рамках процесу вилучення активів осіб під санкціями". Компанія вказує, що такий розвиток подій створить додаткові ризики для діяльності підприємств групи IDS Ukraine, адже буде зруйнована цілісність компанії. Інший її виробничий актив "Миргородський завод мінеральних вод" та ще декілька компаній опиняться поза периметром групи ІДС, що ставить під загрозу їх існування.

Несподіваний поворот у справі про концентрацію

Не встигли учасники ринку оговтатись від дій АРМА, АМКУ та компанії "Карпатські мінеральні води", як справа отримала принципово новий поворот. Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про вилучення в дохід держави всіх компаній групи IDS Ukraine. Шлях націоналізації компанії через рішення ВАКС не потребує залучення управителя, яки, судячи з реакції ринку, несе суттєві ризики як для конкуренції в галузі, так і для збереження вартості та масштабів компанії перед майбутнім імовірним переходом "Моршинської" та бізнесу IDS Ukraine державі.

Учасники ринку також вважають сценарій без залучення "Карпатської джерельної" до тимчасового управління "Моршинською" найбільш оптимальним. Як випливає з їх відповідей на запит "Телеграфу", ті, хто встиг надати зауваження до зобов’язань "Карпатської джерельної" на запит АМКУ, фактично, висловили недовіру до дієвості її декларативних зобов’язань в частині збереження конкуренції.

Суть заперечення "АКВА-ЕКО" до АМКУ полягала у тому, що "заплановані концентрації призведуть до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку первинної реалізації фасованої води (питної та мінеральної природно-столової) чи в значній його частині та створить додаткові бар’єри для учасників з незначною часткою ринку".

"Вважаємо, що державі необхідно застосовувати інші способи управління заарештованими активами, що виключають консолідацію ринку, — заявив Олександр Крючков, інвестиційний директор групи Малбі. Примітно, що цей коментар редакція отримала ще до появи позову Мінюсту до ВАКС про стягнення в дохід держави корпоративних прав всіх компаній IDS Ukraine, які в перспективі можуть повністю чи частково (понад 50% акцій IDS Ukraine належить непідсанкційним акціонерам, вилучати частки яких немає законних підстав, але це питання буде вирішуватись ВАКСом) перейти до Фонду державного майна України. В такому разі на ринку не відбудеться загрозлива штучна концентрація, а IDS Ukraine залишиться самостійним гравцем на ринку, що сприятиме збереженню конкурентного балансу.

"Передача ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" в управління додаткових активів [у вигляді "Моршинської"] ще більше посилить консолідацію ринку та створить штучну монополію, що може призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції", — виступає проти погодження концентрації в АМКУ Олександр Крючков. Ця позиція компанії була викладена у запереченнях, надісланих антимонопольному регулятору для захисту конкуренції та уникнення ризиків монополізації.

Після появи інформації про позов Мін'юсту до ВАКС про вилучення корпоративних прав усіх компаній групи IDS Ukraine агентство АРМА вже не має причин для передачі лише частини активів конкурентові. Так само для АМКУ немає сенсу погоджувати концентрацію, в якій антимонопольний регулятор бачить ризики монополізації ринку в разі штучного об’єднання "Моршинської" з "Карпатською джерельною".

"Обидві дії АМКУ та АРМА втратять сенс після розгляду справи у ВАКС, адже IDS Ukraine опиниться під контролем держави Україна без будь-якого посередника в особі будь-якого зовнішнього управителя", — зазначили в IDS Ukraine.

Представники ринку зауважують, що АМКУ має більш широко залучати всіх учасників ринку до обговорення концентрацій, які відіб’ються практично на кожному із його операторів. А АМКУ своєю чергою має сприяти збереженню конкуренції, що є ключовим фактором для розвитку галузі мінеральної води в Україні. Відтак закликають АМКУ до ретельного вивчення широкого спектра наслідків концентрацій та забезпечення прозорого процесу прийняття рішень. Адже ринок мінеральної води в Україні є ключовим елементом економіки, чималим донором бюджетних надходжень, залучення інвестицій та створення робочих місць. Тому його монополізація може мати серйозні негативні наслідки для споживачів, бізнесу та економіки загалом.