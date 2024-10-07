Участники рынка воды призвали АМКУ не согласовывать для "Карпатской родниковой" концентрацию "Моршинской" — это несет риски монополизации

Вопрос концентрации активов на рынке минеральных вод в Украине в последнее время привлекает большое внимание как участников рынка, так и регуляторных органов. Особую остроту и резонанс на рынке эта проблема приобрела после того, как Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнародовал обязательства ООО "Карпатские минеральные воды" относительно гарантий сохранения конкуренции на рынке минеральной воды в случае получения в управление производителя "Моршинской".

В сопроводительном сообщении этих обязательств АМКУ прямо указывает на риски, которые несет предложенная концентрация: "В ходе рассмотрения дела установлено, что заявленные концентрации могут привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке". Это подчеркивает серьезность ситуации, ведь при переходе корпоративных прав ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в управление избранного агентством АРМА управляющего ООО "Карпатские минеральные воды", рынок бутылированной воды по мнению других участников рынка может претерпеть глубокие структурные изменения, что может привести к невиданной монополизации рынка минеральной воды в Украине и возможной концентрации до 80% в руках одного игрока.

Гарантии или обещания?

После публикации обязательств компании "Карпатские минеральные воды" АМКУ предоставил участникам рынка возможность высказать свои позиции по возможной будущей концентрации. Редакция "Телеграфа" направила запросы участникам рынка, чтобы узнать их позицию относительно обнародованных АМКУ обязательств и выяснить, участвовали ли они в данном обсуждении вероятной концентрации, публично инициированной АМКУ. Как оказалось, участников рынка устрашает возможное появление искусственной монополии, часть из них успели прислать свои замечания и возражения в АМКУ.

Александр Крючков, инвестиционный директор группы Малби, указал на то, что АМКУ отвел слишком мало времени на предоставление возражений участниками рынка: компания узнала о возможности предоставить возражение "случайно" только 17 сентября. "Мы успели подать только формальное замечание", — сообщил он в комментарии для "Телеграфа" и отметил, что компания против такой концентрации.

IDS Ukraine, крупнейший участник рынка минеральной воды в Украине, выступила с официальным заявлением, в котором назвала обнародованные АМКУ обязательства конкурента декларативными. Основные проблемы, на которые обратила внимание компания, касаются потенциальных рисков конкуренции и устойчивого функционирования рынка. Искусственное объединение компании на базе "Карпатской родниковой" и "Моршинской" получит мощные механизмы принуждения операторов торговли и дистрибуции предоставлять ее брендам лучшие условия. В результате, небольшие продавцы и мощные сети попадут в существенную зависимость от компании "Карпатские минеральные воды", ведь существует высокий риск нерыночных манипуляций.

"Такое ухудшение операционной рыночной среды негативно отразится на конкуренции, ухудшит финансово-экономическое состояние большинства производителей вод, станет барьером для входа на рынок новых участников и брендов", — указала в своем заявлении IDS Ukraine и подчеркнула: обещания компании "Карпатские минеральные воды" трудно назвать гарантиями, ведь нет механизмов ответственности. А АМКУ может не успеть среагировать на разрушительные последствия для конкуренции, ведь управляющий "Моршинской" будет отчитываться антимонопольному регулятору только раз в полгода.

Представители другого производителя — компании "АКВА-ЭКО" (ТМ "Трускавецка") также выражают негативные ожидания развития рынка воды, если АМКУ предоставит разрешение на концентрацию. В ответ на вопрос "Телеграфа" директор "АКВА-ЭКО" Владимир Дармоход также подчеркнул, что передача в управление активов крупнейшего производителя минеральной воды "Моршинская", доля которого на рынке может составлять до 45%, в руки прямого конкурента с долей от 7% до 10% приведет к созданию искусственной монополии.

Директор "АКВА-ЭКО" заявил в комментарии для редакции, что такая концентрация "создает существенную угрозу для конкуренции на рынке минеральной воды", поскольку приведет к чрезмерному доминированию одной компании. Кроме того, он напомнил, что "Карпатские минеральные воды" строит новый завод во Львовской области, что значительно увеличит производственные мощности.

По мнению аналитиков, запуск нового производства компании "Карпатские минеральные воды" после получения ею в управление "Моршинской" позволит ей сконцентрировать до 80% рынка — это невиданная до сих пор концентрация одним игроком, что несет очевидные риски не просто для конкуренции на рынке, а для целой отрасли.

IDS Ukraine подчеркивает, что "передача Агентству АРМА корпоративных прав ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод" в управление прямому конкуренту "является наихудшим из возможных сценариев в рамках процесса изъятия активов лиц под санкциями". Компания указывает, что такое развитие событий создаст дополнительные риски для деятельности предприятий группы IDS Ukraine, ведь будет разрушена целостность компании.

Неожиданный поворот по делу о концентрации

Не успели участники рынка прийти в себя от действий АРМА, АМКУ и компании "Карпатские минеральные воды", как дело получило принципиально новый поворот. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд об изъятии в доход государства всех компаний группы IDS Ukraine. Путь национализации компании через решение ВАКС не требует привлечения управляющего, который, судя по реакции рынка, несет существенные риски как для конкуренции в отрасли, так и для сохранения стоимости и масштабов компании перед предстоящим вероятным переходом "Моршинского" и бизнеса IDS Ukraine государству.

Участники рынка также считают сценарий без привлечения "Карпатской родниковой" во временное управление "Моршинской" наиболее оптимальным. Как следует из их ответов на запрос "Телеграфа", те, кто успел предоставить замечания к обязательствам "Карпатской родниковой" по запросу АМКУ, фактически выразили недоверие к действенности ее декларативных обязательств в части сохранения конкуренции.

Суть возражения "АКВА-ЭКО" к АМКУ заключалась в том, что "запланированные концентрации приведут к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке первичной реализации фасованной воды (питьевой и минеральной природно-столовой) или в значительной части и создаст дополнительные барьеры для участников с незначительной долей рынка.

"Считаем, что государству необходимо применять другие способы управления арестованными активами, исключающими консолидацию рынка, — заявил Александр Крючков, инвестиционный директор группы Малби. Примечательно, что этот комментарий редакция получила еще до появления иска Минюста к ВАКС о взыскании в доход государства корпоративных прав всех компаний IDS Ukraine, которые в перспективе могут полностью или частично (более 50% акций IDS Ukraine принадлежит неподсанкционным акционерам, изымать доли которых не имеют законных оснований, но этот вопрос будет решаться ВАКСом) перейти в Фонд государственного имущества Украины. В таком случае на рынке не произойдет угрожающая искусственная концентрация, а IDS Ukraine останется самостоятельным игроком на рынке, что будет способствовать сохранению конкурентного баланса.

"Передача ООО "КАРПАТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" в управление дополнительных активов [ в виде "Моршинской" ] еще больше усилит консолидацию рынка и создаст искусственную монополию, что может привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции", — выступает против согласования концентрации в АМКУ Александр Крючков. Эта позиция компании была изложена в возражениях, направленных антимонопольному регулятору для защиты конкуренции и избегания рисков монополизации.

После появления информации об иске Минюста к ВАКС об изъятии корпоративных прав всех компаний группы IDS Ukraine у агентства АРМА уже нет причин для передачи только части активов конкуренту. Также для АМКУ нет смысла согласовывать концентрацию, в которой антимонопольный регулятор видит риски монополизации рынка в случае искусственного объединения "Моршинской" с "Карпатской родниковой".

"Оба действия АМКУ и АРМА потеряют смысл после рассмотрения дела в ВАКС, ведь IDS Ukraine окажется под контролем государства Украина без какого-либо посредника в лице любого внешнего управляющего", — отметили в IDS Ukraine.

Представители рынка отмечают, что АМКУ должна более широко привлекать всех участников рынка к обсуждению концентраций, которые отразятся практически на каждом из его операторов. А АМКУ в свою очередь должна способствовать сохранению конкуренции, что является ключевым фактором для развития минеральной воды в Украине. Следовательно, призывают АМКУ к тщательному изучению широкого спектра последствий концентраций и обеспечению прозрачного процесса принятия решений. Ведь рынок минеральной воды в Украине является ключевым элементом экономики, немалым донором бюджетных поступлений, привлечением инвестиций и созданием рабочих мест. Поэтому его монополизация может иметь серьезные негативные последствия для потребителей, бизнеса и экономики в целом.