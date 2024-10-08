В российских ракетах до 80% электроники из США: названы и другие неожиданные страны-"доноры"

Экспертка Виктория Вишневская рассказала "Телеграфу", кто именно поставляет россиянам убийственные компоненты и что может сделать Украина

В российских дронах и ракетах, атакующих Украину с начала активной фазы войны, до 80% электронных компонентов действительно имеют происхождение из США. Хотя на территорию РФ они попадают через ряд третьих стран, поставки россиянам этих деталей можно отследить и наказать поставщиков с производителями.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Виктория Вишневская, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), комментируя заявление руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Напомним, на прошлой неделе глава украинской разведки подтверждал, что американские компании причастны к попаданию убийственной электроники в РФ. По его словам, единственный способ заблокировать российские ракетные программы и возможности – остановить поток полупроводников для россиян. Однако по известным причинам этого не произойдет, поскольку здесь крутится слишком много денег.

— Американская микроэлектроника составляет от 60 до 80% компонентов (в зависимости от вооружения) в российских дронах и ракетах. Кроме того, это также производство Германии и Швейцарии. Из других важных, но географически не западных стран, важны Япония, Тайвань и Южная Корея (страны, поддерживающие Украину в противостоянии с Россией — Ред.). Речь идет о целом ряде микроэлектроники — от совершенно обычной (диоды, флэш-карты и т.п.) до более специфической, прежде всего программированных логических интегральных схем, играющих важную роль в функционировании целого ряда подсистем: навигации, управлении, связи и т.д., — отметила Виктория Вишневская.

Экспертка уточнила: если не абсолютное, то подавляющее количество комплектующих, попадает россиянам из таких стран — Гонконг, Китай, Турция, ОАЭ, а также с территорий государств, граничащих с Российской Федерацией.

— Прямые поставки микроэлектроники из США и Европы действительно остановились после 2022 года, но в игру вступили схемы серого импорта — целые циклы редистрибуции в страны с отсутствующими или номинальными ограничениями по экспорту микроэлектроники в РФ и соответствующим отсутствием обязательств перед западными странами за такой экспорт.

Украина не может диктовать экспортную и санкционную политику другим странам по очевидным причинам. Но мы можем исследовать как компоненты, так и пути снабжения, анализировать основные тенденции и пробелы санкционной политики, а также экспортного контроля. Кроме того, можно открыто общаться с иностранными правительствами, производителями и финансовыми учреждениями об основных рисках.

Впрочем, основная работа все же за:

1. Правительствами стран (в сфере первичных и вторичных санкций, а также экспортного контроля).

2. Производителями микроэлектроники, которые должны осуществлять более всеобъемлющий контроль за движением своей продукции за пределами собственных стран.

3. Правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, задачи которых расследовать уже совершенные нарушения в первом случае и предупреждать подозрительные транзакции во втором кейсе, резюмировала старшая исследовательница НАКО.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток в РФ компонентов для ракет. В конце августа этого года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжечь не пожелало: в адрес компаний из США, в конце концов, не прозвучало ни одного обвинения.

Также "Телеграф" писал, что американские компоненты используются россиянами для производства крылатых ракет, которыми РФ затем бьет по Украине.