У Києві пролунали вибухи: росіяни вдарили "Кинджалами"
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- 2009
Працювала ППО
Зранку у понеділок, 7 жовтня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К. Ворог вдарив ракетами "Кинджал", у Києві пролунали вибухи.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — повідомили у Повітряних Силах України о 8:28.
Там додали, що на Київ та Старокостянтинів Хмельницької області рухаються швидкісні цілі. У КМВА уточнили, що росіяни запустили "Кинджали". Кореспондент "Телеграфу" повідомив, що у Києві пролунало кілька вибухів.
Начальник КМВА Сергій Попко поінформував, що було відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В Києві працювала ППО.
"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, за скільки "Кинджал" здатний долетіти до міст України. Найчастіше об'єктами таких ударів стають інфраструктурні об'єкти Києва, а також аеродроми та інші військові об'єкти — на кшталт "Старокостянтинова" на Хмельниччині.