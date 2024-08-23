Вдарять по нафті і не тільки: США ввели нові санкції проти Росії

У списку понад 400 суб’єктів

США оголосив про запровадження нового об'ємного пакета санкцій проти Росії. До нього потрапили понад 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливо-енергетичним та металургійним секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, санкції торкнуться ключових нафтових і газових проєктів Росії.

Це стосується компаній, які ведуть проєкти "Арктік СПГ-2", "Восток Ойл", "СПГ Якутія". Також обмеження торкнуться найбільших експортерів вугілля, на кшталт "СДС Уголь", "Мечел Майнінг", "Стройсервис" та дві доньки "Росатому".

Крім того, до списку потрапляють російські інститути військових розробок, серед яких виробники БПЛА, електроніки та компанії з обслуговування ВПК.

США вирішили запровадити обмеження не тільки проти російських компаній, а й проти постачальників мікроелектроніки з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які займалися постачанням в РФ в обхід санкцій. Зокрема, санкції були застосовані проти великої мережі суб’єктів, які здійснювали поставки західних компонентів для виробництва бойових літаків "Су".

Вашингтон також посилює експортний контроль над постачанням високоточних верстатів та програмного забезпечення до них до Росії та Білорусі, а тому запроваджує суворі вимоги ліцензування щодо 131 компанії з низки країн.

Як повідомлялося раніше, днями президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти низки проросійських пропагандистів та колаборантів.